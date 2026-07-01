Beşiktaş'ta ayrılık: Jonah Mathews

Her şey için teşekkürler Jonah Mathews. 🖤🤍



2023/24 sezonunda takımımıza katılan ve üç sezon boyunca formamızı başarıyla terleten Jonah Mathews ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.



Jonah Mathews'a kulübümüze verdiği emekler, gösterdiği mücadele ve… pic.twitter.com/raMMwcYXxK