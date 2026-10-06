Beşiktaş'ta gözler Orkun Kökçü'de

Beşiktaş'ta milli ara dönüşündeki Kocaelispor maçı için hazırlıklar sürüyor.

Sakatlığı nedeniyle Sırbistan Milli Takımı'na gitmeyen Dusan Vlahovic, sahaya dönüş antrenmanlarının ardından takımla birlikte çalışmalara başladı.

Arka adalesindeki sorunu atlatan Sırp futbolcu, Kocaelispor maçında forma giyebilecek.

ORKUN KÖKÇÜ'NÜN MAÇA YETİŞTİRİLMESİ PLANLANIYOR

Ayak parmağındaki çatlak nedeniyle ağrıları süren ve A Milli Takım'ın aday kadrosundan da çıkarılmak zorunda kalan Orkun Kökçü ise halen takımdan ayrı durumda.

Siyah-beyazlıların kaptanının tedavisi sürerken Kocaelispor maçına yetiştirilmesi hedefleniyor.

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Ancak ağrıların sürmesi halinde Hoffenheim maçı da düşünülerek risk alınmayabilir.

Milli arada ekstra çalışmalarla performansını artıran Fabio Miretti, Orkun'un yokluğunda 11'de olması beklenen isim konumunda.

TROSSARD'DA SORUN YOK

Sakatlığı nedeniyle Marsilya ve Amedspor maçlarını kaçıran Leandro Trossard ise Belçika Milli Takımı'nda çalışmalara başlarken ve A Milli Takımımız'ın ardından Fransa ile oynanan maçta da sonradan oyuna girdi.

Siyah-beyazlılarda Almanya Milli Takımı'na çağrılan Alexander Nübel ve Almanya U21 Milli Takımı'na seçilen Taylan Bulut ise İstanbul'a gelerek çalışmalara başladı.