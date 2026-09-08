Beşiktaş'tan Rıdvan Yılmaz için sakatlık açıklaması!

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe ile oynanan derbide sakatlanan ve oyuna devam edemeyen Rıdvan Yılmaz'ın sağlık durumuna ilişkin açıklamada bulundu.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig’de Fenerbahçe ile oynadığı müsabakanın ilk yarısında sol uyluk iç bölgesinde ağrı hissettiği için oyuna devam edemeyen futbolcumuz Rıdvan Yılmaz’ın sağlık ekibimizce yapılan değerlendirmesi ve Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesinde, sol uyluk iç adalesinde gerilme ve ödem tespit edilmiştir. Rıdvan Yılmaz’ın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."

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Karşılaşmanın 38. dakikasında Beşiktaş'ı öne geçiren golü kaydeden 25 yaşındaki Rıdvan Yılmaz, yaşadığı sakatlık nedeniyle 46. dakikada yerini Kassoum Outtara'ya bıraktı.

HT Spor Muhabiri Oğuzhan Genç'in aktardığı bilgiye göre, Rıdvan Yılmaz Erzurumspor FK maçında forma giymeyecek. Rıdvan'ın Marsilya maçında sahada olması hedefleniyor.