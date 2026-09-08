Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Futbol
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'tan Rıdvan Yılmaz için sakatlık açıklaması!

        Beşiktaş'tan Rıdvan Yılmaz için sakatlık açıklaması!

        Beşiktaş, Fenerbahçe derbisinde sakatlanan Rıdvan Yılmaz'ın sol uyluk iç adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiğini açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08 Eylül 2026 - 17:08 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Beşiktaş'a Rıdvan Yılmaz şoku!

        Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe ile oynanan derbide sakatlanan ve oyuna devam edemeyen Rıdvan Yılmaz'ın sağlık durumuna ilişkin açıklamada bulundu.

        Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

        "Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig’de Fenerbahçe ile oynadığı müsabakanın ilk yarısında sol uyluk iç bölgesinde ağrı hissettiği için oyuna devam edemeyen futbolcumuz Rıdvan Yılmaz’ın sağlık ekibimizce yapılan değerlendirmesi ve Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesinde, sol uyluk iç adalesinde gerilme ve ödem tespit edilmiştir. Rıdvan Yılmaz’ın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."

        REKLAM

        Karşılaşmanın 38. dakikasında Beşiktaş'ı öne geçiren golü kaydeden 25 yaşındaki Rıdvan Yılmaz, yaşadığı sakatlık nedeniyle 46. dakikada yerini Kassoum Outtara'ya bıraktı.

        HT Spor Muhabiri Oğuzhan Genç'in aktardığı bilgiye göre, Rıdvan Yılmaz Erzurumspor FK maçında forma giymeyecek. Rıdvan'ın Marsilya maçında sahada olması hedefleniyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #beşiktaş
        #Rıdvan Yılmaz
        #sakatlık
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Putin ve Trump telefonda görüştü
        Putin ve Trump telefonda görüştü
        Antalya'da korkutan görüntüler! Alevler evleri tehdit ediyor!
        Antalya'da korkutan görüntüler! Alevler evleri tehdit ediyor!
        Üsküdar Belediyesi 4. turda AK Parti'ye geçti
        Üsküdar Belediyesi 4. turda AK Parti'ye geçti
        12 ülkeden 'İsrail' açıklaması
        12 ülkeden 'İsrail' açıklaması
        Kantin fiyatlarında yüzde 6,2'lik artış
        Kantin fiyatlarında yüzde 6,2'lik artış
        Beşiktaş'ta olağanüstü seçim kararı!
        Beşiktaş'ta olağanüstü seçim kararı!
        İşsizlik maaşına esnek çalışma ayarı
        İşsizlik maaşına esnek çalışma ayarı
        Okullar açılırken bulaşıcı hastalıklara karşı aşı uyarısı!
        Okullar açılırken bulaşıcı hastalıklara karşı aşı uyarısı!
        Bakan Kurum'dan Yarısı Bizden paylaşımı
        Bakan Kurum'dan Yarısı Bizden paylaşımı
        Atlas Çağlayan davasında karar çıktı!
        Atlas Çağlayan davasında karar çıktı!
        THY, Liverpool’un ana sponsoru olacak!
        THY, Liverpool’un ana sponsoru olacak!
        Meteoroloji duyurdu! Sıcaklıklar tekrar artıyor!
        Meteoroloji duyurdu! Sıcaklıklar tekrar artıyor!
        Serhat Kılıç son yolculuğuna uğurlandı
        Serhat Kılıç son yolculuğuna uğurlandı
        F.Bahçe ve G.Saray için dikkat çeken tahmin!
        F.Bahçe ve G.Saray için dikkat çeken tahmin!
        Çarpıcı iddia: BAE, Netanyahu'yu 7 Ekim öncesi uyardı
        Çarpıcı iddia: BAE, Netanyahu'yu 7 Ekim öncesi uyardı
        PISA 2025 sonuçları açıklandı
        PISA 2025 sonuçları açıklandı
        Alman merkez siyasetinin bir kolonu çöktü: AfD, eyalet seçimlerini nasıl kazandı?
        Alman merkez siyasetinin bir kolonu çöktü: AfD, eyalet seçimlerini nasıl kazandı?
        "Yaz sonu aile albümü"
        "Yaz sonu aile albümü"
        80'ler akımına ünlüler de kapıldı
        80'ler akımına ünlüler de kapıldı
        Türkiye'den başka bir ülke başaramadı
        Türkiye'den başka bir ülke başaramadı