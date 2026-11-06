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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Avrupa Ligi Beşiktaş Beşiktaş'tan son 5 maçta 1 galibiyet!

        Beşiktaş'tan son 5 maçta 1 galibiyet!

        Avrupa Ligi'nde Celtic'e deplasmanda 3-2 mağlup olan Beşiktaş, son 5 resmi karşılaşmasında yalnızca 1 galibiyet alabildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06 Kasım 2026 - 01:20 Güncelleme:
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        Beşiktaş'tan son 5 maçta 1 galibiyet!

        Beşiktaş, son haftalarda istediği sonuçları almakta zorlanıyor. Siyah-beyazlılar, son olarak UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında konuk olduğu Celtic'e 3-2 mağlup oldu.

        SON 5 MAÇTA 1 GALİBİYET

        Beşiktaş, son 5 karşılaşmasında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

        Siyah-beyazlıların son 5 maçındaki sonuçları şu şekilde:

        Beşiktaş 0-2 Trabzonspor

        Beşiktaş 2-2 Crystal Palace

        Beşiktaş 2-0 Başakşehir

        Beşiktaş 2-2 Kasımpaşa

        Celtic 3-2 Beşiktaş

        Bu süreçte yalnızca Başakşehir karşısında galibiyet alabilen Beşiktaş, Trabzonspor ve Celtic maçlarından mağlubiyetle ayrıldı. Crystal Palace ve Kasımpaşa karşılaşmalarında ise sahadan beraberlikle ayrıldı.

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