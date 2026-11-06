Beşiktaş'tan son 5 maçta 1 galibiyet!

Beşiktaş, son haftalarda istediği sonuçları almakta zorlanıyor. Siyah-beyazlılar, son olarak UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında konuk olduğu Celtic'e 3-2 mağlup oldu.

SON 5 MAÇTA 1 GALİBİYET

Beşiktaş, son 5 karşılaşmasında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Siyah-beyazlıların son 5 maçındaki sonuçları şu şekilde:

Beşiktaş 0-2 Trabzonspor

Beşiktaş 2-2 Crystal Palace

Beşiktaş 2-0 Başakşehir

Beşiktaş 2-2 Kasımpaşa

Celtic 3-2 Beşiktaş

Bu süreçte yalnızca Başakşehir karşısında galibiyet alabilen Beşiktaş, Trabzonspor ve Celtic maçlarından mağlubiyetle ayrıldı. Crystal Palace ve Kasımpaşa karşılaşmalarında ise sahadan beraberlikle ayrıldı.