BOM Karting Takımı, Uşak’ta iki podyum başarısına imza attı

BOM Karting Takımı pilotları, Motul Türkiye Karting Şampiyonası’nın 5-6 Eylül tarihlerinde Uşak’ta gerçekleştirilen beşinci ayak yarışlarında başarılı sonuçlara imza attı. İki gün boyunca büyük çekişmeye sahne olan organizasyonda sıralama turları, eleme yarışları, yarı finaller ve final mücadelelerinde piste çıkan BOM Karting sporcuları, sezon boyunca kazandıkları deneyimi yarış performanslarına yansıttı. Yiğit Nedim Çelik ve Can Kalkan elde ettikleri derecelerle takımın Uşak’taki iki podyum başarısına öncülük etti.

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Micro kategorisinde mücadele eden Yiğit Nedim Çelik, şampiyonanın Kapadokya’da düzenlenen dördüncü ayağında elde ettiği ikinciliğin ardından Uşak’ta da güçlü performansını sürdürdü. Hafta sonu boyunca rekabetçi yarış temposunu koruyan genç pilot, mücadeleyi ikinci sırada tamamlayarak üst üste ikinci kez podyumun ikinci basamağına çıktı.

Mini kategorisinde yarışan Can Kalkan, Uşak ayağını üçüncü sırada tamamlayarak BOM Karting’e hafta sonunun ikinci podyum derecesini kazandırdı. Senior kategorisinde mücadele eden Demir Sağım ise güçlü rakipleri arasındaki yarışını beşinci sırada tamamladı.

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Uşak ayağının ardından sezonun son bölümüne giren BOM Karting, 3-4 Ekim tarihlerinde Tuzla Karting Pisti’nde düzenlenecek Motul Türkiye Karting Şampiyonası’nın bir sonraki ayağında mücadele edecek.