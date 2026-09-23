Buğrahan Tuncer: En büyük hedeflerimden biri kariyerimi Galatasaray'da noktalamak

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 25 Eylül'de başlayacak yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Galatasaray MCT Technic'te takım kaptanı Buğrahan Tuncer, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

Hem ligde hem Avrupa'da zirveyi hedeflediklerini belirten 33 yaşındaki tecrübeli oyuncu, yeni yapılanma ve takımın son durumuna dair değerlendirmeler yaptı.

"SEZONU KESİNLİKLE KUPAYLA BİTİRMEK İSTİYORUZ"

Yeni sezon hazırlık sürecini ve takımın hedeflerini anlatan Buğrahan Tuncer, “Takımdaki durum gayet iyi. Antalya kampı çok verimli geçti. Ufak tefek sakatlıklarımız dışında herkes sağlıklı ve iyi durumda. Takım kimyasını oluşturmaya çalışıyoruz. Benim gördüğüm kadarıyla geçen seneye göre kimyamız biraz daha iyi duruyor. Yönetimimiz olsun, taraftarımız olsun herkes şu an bizden bir şeyler bekliyor. İyi de bir kadro kurduk. En büyük hedefimiz camiamızı iki tane kupa getirmek. Galatasaray camiası olarak hedefimiz Türkiye Ligi veya Türkiye Kupası; Avrupa'da da son iki senedir ulaşamadığımız Şampiyonlar Ligi kupasını kazanmak. Geçen sene çeyrek finalimiz, bir önceki sene de finalde kaybettiğimiz bir maç vardı. İnşallah sezonu kesinlikle kupayla bitirmek istiyoruz ve bu doğrultuda hedeflerimizle ilerlemek istiyoruz” diye konuştu.

REKLAM

"EN BÜYÜK HEDEFLERİMDEN BİRİ KARİYERİMİ GALATASARAY'DA NOKTALAMAK"

Takımda bu sezon kaptanlık sorumluluğunu üstlenen 33 yaşındaki tecrübeli basketbolcu, kariyer planlamasına ve hedeflerine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Galatasaray'la hedef bitmez. Benim en büyük hedeflerimden biri zaten kariyerimi Galatasaray'da noktalamak. Bu sene kaptanlık bana nasip oldu. İnşallah en büyük hedefim bu takımda kupa kaldırmak. Koçun beklentisini sezon başından beri konuşuyoruz, çok çalışmamı istiyordu. Ben de bu doğrultuda daha çok konsantre olarak takıma hem ağabeylik yaparak hem idmanlarda öncülük ederek katkı vermek istiyorum. Belki kariyerimin bundan önceki dönemleri öyle geçmedi ama artık tecrübeli bir oyuncuyum, genç bir oyuncu değilim. En büyük amaçlarımdan biri de saha içerisinde takımıma nerede yardımcı olabiliyorsam her türlü desteği verip bu güzel camiaya bir kupa getirebilmek."

REKLAM

"TEKRARDAN 'YENİLMEZ ARMADA' RUHUNU YAŞATMAYA BAŞLAYACAĞIZ"

Sarı-kırmızılı camianın hak ettiği yere geleceğini vurgulayan Tuncer, “Türkiye Ligi'nde bence de beklentilerin altında kalıyoruz. Ben 3 senedir buradayım, 4'üncü seneme giriyorum. Ama onun dışında Avrupa'ya baktığımızda EuroCup şampiyonluğundan sonra pek başarılı bir dönem geçirilmemişti. Biz son 2-3 yıldır hep son 4'ü zorlayan, final ve çeyrek final oynayan bir takımız. Geçen sene de Tenerife'yi ilk maçta yenip oradaki ikinci maçta çok kötü oynayarak elenmiştik. Belki gruptaki Rytas maçını kaybetmeseydik finale kalacaktık; kaldı ki o Rytas gitti kupayı aldı. Galatasaray bütçesini de geçtim, bu taraftarla ve bu camiayla buraları hak etmiyoruz. İnşallah bu seneden itibaren gereken adımları atıp sezonu en yukarılarda bitirerek kupalar kazanmaya, tekrardan 'Yenilmez Armada' ruhunu yaşatmaya başlayacağız” ifadelerinde bulundu.

REKLAM

"SİNAN ERDEM BİLDİĞİMİZ BİR YER"

Yeni sezonda iç saha maçlarını Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynayacaklarını hatırlatan Buğrahan Tuncer, “BGM'de eski Abdi İpekçi ruhunu kimse yakalayamadı; biz de yakalayamadık, Efes de yakalayamadı açıkçası. Yeni bir salon, daha modern ama o Abdi İpekçi'nin sıcaklığını yakalayamadık. Sinan Erdem bildiğimiz bir yer. Önceki takımlarımla Efes'le de burada oynadım; Galatasaray'da da iki yıl burada oynadım. Geçen sene Tenerife maçını burada oynadık, çok güzel bir atmosfer vardı ve Tenerife'yi burada döve döve yendik. Tekrardan burayı dolu görüp seyircimizin de desteğiyle beraber o eski basketboldaki hevesimizi ve heyecanımızı yakalayıp sezonu çok güzel bir yerde bitirmek istiyoruz” diyerek sözlerini noktaladı.