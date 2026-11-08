Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Futbol
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Çorum FK Burak Yılmaz: Çok iyi çalışmıştık ama bizim için hayal kırıklığı bir gece oldu

        Burak Yılmaz: Çok iyi çalışmıştık ama bizim için hayal kırıklığı bir gece oldu

        Çorum FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, Fenerbahçe'ye 5-0 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından, "Çok iyi çalışmıştık ama bizim için çok hayal kırıklığı bir gece oldu. Bütün taraftarlarımızdan, başkanımızdan özür diliyorum" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08 Kasım 2026 - 19:32 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "Bizim için hayal kırıklığı oldu"

        Trendyol Süper Lig'in 11. hafta karşılaşmasında Çorum FK, konuk ettiği Fenerbahçe'ye 5-0 mağlup oldu.

        "BİZİM İÇİN HAYAL KIRIKLIĞI OLDU"

        Karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulunan Çorum FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, "Maça çok iyi başladık. Kaçırdığımız iki tane üst üste gol var. İlk devre ben çok iyi oynadığımızı düşünüyorum ama ne yazık ki gol atacakken geçiş hücumuyla iki tane gol yedik. Maçın hakkı bu mu, değil mi, onları siz takdir edersiniz ama birçok kaçırdığımız gol var. İstatistiklerden bahsetmiyorum, çünkü bahane gibi bir şeylerin arkasına sığınmak gibi olacak. Ağır bir yenilgi aldık. Fenerbahçe ile bizim aramızdaki fark, onlar yakaladıklarını atıyorlar, biz de yakaladıklarımızı ne yazık ki atamadık. Atsak farklı olacaktı. İlk devre oyundan fazlasıyla memnunum. İkinci devreye de çok iyi başladık. Yine ceza sahası içinden kaçırdığımız golle dönüşünde tekrardan bir geçiş hücumuyla gol yedik. Ondan sonra temas problemimiz var, kesinlikle rakibe temas edemiyoruz. Sert olamıyoruz, agresif olamıyoruz, o problemlerimiz var. Çok iyi çalışmıştık ama bizim için çok hayal kırıklığı bir gece oldu. Bütün taraftarlarımızdan, başkanımızdan özür diliyorum. Oyuncular, benim tercihim, benim sorumluluğumda. İnşallah onlar daha iyi bir şekilde milli aradan sonra dönecek. Ben de kendi şapkamı önüme koyup inşallah iyi bir değerlendirme yapacağım. Fenerbahçe'yi tebrik ederim" ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        "OYUNCULARIMIN MİLLİ TAKIMLA ALAKALI ÇOK BÜYÜK BEKLENTİLERİ YOK"

        Milli Takım kadrosuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Burak Yılmaz, "Oyuncularımın bir beklentisi yoktu, onların da moralini bozduğunu düşünmüyorum. Sergen hocanın kendi takdiridir, kendi tercihleridir, ona da saygı duymak lazım. Bugün de Cengiz sakatlandı, zaten ufak bir problemi vardı. Sakatlandı, Çağlar da çıktı; kaptan olarak elinden geleni yapmaya çalıştı. Oyuncularımın moral olarak bir problemi olduğunu düşünmüyorum çünkü milli takımla alakalı çok büyük beklentileri şu an için yok" diye konuştu. "Bizim en büyük problemimiz temas" Milli arada çok çalışacaklarını ifade eden Burak Yılmaz, "Bu maçta yaptığımız hataları analiz edeceğiz. Ama bizim en büyük problemimiz temas, agresif değiliz, onu çözmemiz lazım. Ya da ona uygun oyuncularla oynayıp ona uygun oyuncularla devam etmemiz lazım. Çünkü oyunu oynamayı iyi biliyoruz ama defans olarak çok sıkıntılarımız var. Oyuncuların isimleri önemli değil, verdikleri performans önemli. Ama onların hepsine güveniyorum. Bundan önceki 3 maçı kazananlar da onlar, bugün mağlup olan da onlar. Mağlubiyet benim problemimdir, benim hatamdır; ben üstüme alıyorum. Galibiyet her zaman onlarındır ama mutlaka onlar da şapkasını önüne koyacaktır. Defansif olarak agresiflikte çok büyük problemlerimiz var. Yoksa oyun olarak hepiniz de takdir edersiniz ki bugün 5-6 tane yüzde 100 pozisyonumuz var ki Fenerbahçe geçiş hücumundan buldu. Biz işte bilmem kaç kere ceza sahasına girmişiz, onlar yarımız bile değil falan ama kalite farkıyla onlar golü buldu. Ama tebrik ediyorum, bunu polemik yapmak için söylemiyorum" şeklinde konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Cem Dizdar'dan çarpıcı Celtic - Beşiktaş yorumu!

        Cem Dizdar, Celtic - Beşiktaş karşılaşmasını çarpıcı sözlerle değerlendirdi. Beşiktaş'ın savunma zaaflarına dikkat çeken Dizdar, sorunun yalnızca stoperlerden kaynaklanmadığını, takımın alan kontrolünde ve savunma organizasyonunda ciddi problemler yaşadığını vurguladı. Öte yandan Beşiktaş'ın hücumu ...
        #burak yılmaz
        #Çorum FK
        #süper lig
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Türkiye ve Irak'tan ortak açıklama
        Türkiye ve Irak'tan ortak açıklama
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da
        Heyecan sürüyor!
        Heyecan sürüyor!
        "Emeklimizi memnun edecek adımlar atacağız"
        "Emeklimizi memnun edecek adımlar atacağız"
        Dolmabahçe'de ilk 11'ler belli oldu!
        Dolmabahçe'de ilk 11'ler belli oldu!
        "Böyle bir başlangıç mükemmel!"
        "Böyle bir başlangıç mükemmel!"
        Fenerbahçe'den gövde gösterisi!
        Fenerbahçe'den gövde gösterisi!
        İstanbul için sıcaklık ve kar yağışı açıklaması
        İstanbul için sıcaklık ve kar yağışı açıklaması
        Fenerbahçe Emre Belözoğlu ile siftah yaptı
        Fenerbahçe Emre Belözoğlu ile siftah yaptı
        Tim Cook Bağdat Caddesi'nde
        Tim Cook Bağdat Caddesi'nde
        Korkunç detaylar: Siz iyi kurtulmuşsunuz
        Korkunç detaylar: Siz iyi kurtulmuşsunuz
        RAMS Park'ın zemini neden bozuldu?
        RAMS Park'ın zemini neden bozuldu?
        Okul saldırısında dikkat çeken tutanak
        Okul saldırısında dikkat çeken tutanak
        Fon soruşturmasında yeni tutuklama
        Fon soruşturmasında yeni tutuklama
        İsrail'den İran'a saldırı tehdidi
        İsrail'den İran'a saldırı tehdidi
        1.25 trilyon dolar değere ulaştı
        1.25 trilyon dolar değere ulaştı
        Eşinin sağlık durumunu açıkladı
        Eşinin sağlık durumunu açıkladı
        ABD'ye kaçan Bolsonaro'ya ajanlar yardım etti mi?
        ABD'ye kaçan Bolsonaro'ya ajanlar yardım etti mi?
        Kızamık neden hortladı?
        Kızamık neden hortladı?
        "Aşık olmak müthiş bir şey"
        "Aşık olmak müthiş bir şey"