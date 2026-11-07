Bursaspor: 59 - Fenerbahçe Tarfin: 78 | MAÇ SONUCU
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda karşılaştığı Bursaspor'u 79-59 mağlup etti.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Fenerbahçe Tarfin, deplasmanda Bursaspor Basketbol'u 78-59 yendi.
Sarı-lacivertli ekip, bu sonuçla ligdeki 5. galibiyetini aldı. Bursaspor Basketbol ise 6. mağlubiyetini yaşadı.
Bursaspor’da Mike Moore 18 sayı, 6 ribaund; Leyton Hammonds 11 sayı, 6 ribaund; Brandon Taylor 10 sayı, 4 ribaund, 8 asist; Nate Watson 6 sayı, 3 ribaund ile oynadı.
Fenerbahçe Tarfin’de ise Onuralp Bitim 19 sayı, 1 ribaund; Shavon Shields 9 sayı, 5 ribaund, 2 asist; Shane Larkin 9 syaı, 2 ribaund, 2 asist; Wade Baldwin 8 sayı, 3 ribaund, 5 asist; Nicolo Melli 7 sayı, 7 ribaund ile mücadele etti.
Salon: TOFAŞ
Hakemler: Hüseyin Çelik, Özge Şentürk, Uğur Akyıldız
Bursaspor Basketbol: Hammonds 11, Ergi Tırpancı 2, Taylor 10, Washington 2, Brown 5, Moore 20, Watson 6, Ömer Can İlyasoğlu 3
Fenerbahçe Tarfin: Larkin 9, Melli 7, Sertaç Şanlı 7, Forrest 2, Shields 9, Baldwin 8, Juzang, Melih Mahmutoğlu 5, Powell 5, Onuralp Bitim 19, Sargiunas 7
1. Periyot: 15-23
Devre: 36-43
3. Periyot: 47-59