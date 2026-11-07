Bursaspor: 59 - Fenerbahçe Tarfin: 78 | MAÇ SONUCU

Yaşlı bakım merkezindeki dehşette istenen ceza belli oldu

İstanbul'da, alzheimer ve demans bakım merkezinde 2 hastaya personeller tarafından şiddet uygulandığı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. İddianamede, şüphelinin mağduru iterek yaralanmasına sebebiyet verdiği, mağdura tükürdüğü belirtildi. Mağdurların, yaşanan olayı hastalıkları neden... Daha Fazla Göster İstanbul'da, alzheimer ve demans bakım merkezinde 2 hastaya personeller tarafından şiddet uygulandığı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. İddianamede, şüphelinin mağduru iterek yaralanmasına sebebiyet verdiği, mağdura tükürdüğü belirtildi. Mağdurların, yaşanan olayı hastalıkları nedeniyle hatırlamamaları iddianamede belirtildi. İşte şüpheliler için istenen hapis cezaları... (İHA) Daha Az Göster