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        Haberler Spor Basketbol STBL Bursaspor: 59 - Fenerbahçe Tarfin: 78 | MAÇ SONUCU

        Bursaspor: 59 - Fenerbahçe Tarfin: 78 | MAÇ SONUCU

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda karşılaştığı Bursaspor'u 79-59 mağlup etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07 Kasım 2026 - 23:31 Güncelleme:
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        Fenerbahçe Tarfin'den Bursaspor'a büyük fark!

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Fenerbahçe Tarfin, deplasmanda Bursaspor Basketbol'u 78-59 yendi.

        Sarı-lacivertli ekip, bu sonuçla ligdeki 5. galibiyetini aldı. Bursaspor Basketbol ise 6. mağlubiyetini yaşadı.

        Bursaspor’da Mike Moore 18 sayı, 6 ribaund; Leyton Hammonds 11 sayı, 6 ribaund; Brandon Taylor 10 sayı, 4 ribaund, 8 asist; Nate Watson 6 sayı, 3 ribaund ile oynadı.

        Fenerbahçe Tarfin’de ise Onuralp Bitim 19 sayı, 1 ribaund; Shavon Shields 9 sayı, 5 ribaund, 2 asist; Shane Larkin 9 syaı, 2 ribaund, 2 asist; Wade Baldwin 8 sayı, 3 ribaund, 5 asist; Nicolo Melli 7 sayı, 7 ribaund ile mücadele etti.

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        Salon: TOFAŞ

        Hakemler: Hüseyin Çelik, Özge Şentürk, Uğur Akyıldız

        Bursaspor Basketbol: Hammonds 11, Ergi Tırpancı 2, Taylor 10, Washington 2, Brown 5, Moore 20, Watson 6, Ömer Can İlyasoğlu 3

        Fenerbahçe Tarfin: Larkin 9, Melli 7, Sertaç Şanlı 7, Forrest 2, Shields 9, Baldwin 8, Juzang, Melih Mahmutoğlu 5, Powell 5, Onuralp Bitim 19, Sargiunas 7

        1. Periyot: 15-23

        Devre: 36-43

        3. Periyot: 47-59

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