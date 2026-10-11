Bursaspor: 1 - Mardin 1969 Spor: 2 | MAÇ SONUCU, ÖZETİ VE GOLLERİ
Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Mardin 1969 Spor, deplasmanda Bursaspor'u 2-1 mağlup etti. 90+4. dakikada Zdravko Dimitrov'un attığı golle iki maç sonra kazanan Mardin 1969 Spor, puanını 15'e çıkardı. Bursaspor ise 19 puanda kaldı. Mardin 1969 Spor'da forma giyen Baba Alhassan, 90+7. dakikada kırmızı kart gördü.
Giriş: 11 Ekim 2026 - 21:01 Güncelleme:
Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Bursaspor ile Mardin 1969 Spor karşı karşıya geldi. Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 2-1'lik skorla Mardin 1969 Spor oldu.
Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 21'de Tonio Teklic ve 90+4. dakikada Zdravko Dimitrov attı. Ev sahibinin tek golünü ise 81. dakikada Kelechi Iheanacho kaydetti.
Mardin 1969 Spor'da oynayan Baba Alhassan, 90+7. dakikada kırmızı kart görerek oyundan atıldı.
Bu sonucun ardından Bursaspor, haftayı 19 puanla 2. sırada tamamladı. Ligde iki maçlık galibiyet hasretini bitiren Mardin 1969 Spor ise puanını 15'e yükseltti.
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1. Lig'in bir sonraki haftasında Yeşil Beyazlılar, Muğlaspor'a konuk olacak. Mardin 1969 Spor, Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.
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