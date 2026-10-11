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        Haberler Spor Futbol İtalya Cagliari: 1 - Juventus: 1 | MAÇ SONUCU, ÖZETİ VE GOLLERİ

        Cagliari: 1 - Juventus: 1 | MAÇ SONUCU, ÖZETİ VE GOLLERİ

        İtalya Serie A'nın 6. haftasında Juventus, deplasmanda Cagliari'yle 1-1 berabere kaldı. 81. dakikada Kolo Muani'nin golüyle beraberliği kurtaran Juventus, puanını 11'e çıkardı. Cagliari ise haftayı 13 puanla tamamladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11 Ekim 2026 - 23:49 Güncelleme:
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        Juventus, 81'de beraberliği kurtardı!

        İtalya Serie A'nın 6. haftasında Juventus, Cagliari'ye konuk oldu. Unipol Domus'ta oynanan müsabaka 1-1 berabere bitti.

        KOLO MUANI BİR PUANI GETİRDİ

        Cagliari, 20. dakikada Daniel Maldini'nin kaydettiği golle öne geçti. İlk yarı bu skorla sona ererken Juventus, ikinci yarıda beraberlik için baskısını artırdı.

        Konuk ekibe beraberliği getiren golü 81. dakikada Kolo Muani kaydetti. Kalan bölümde başka gol olmayınca iki takım sahadan birer puanla ayrıldı.

        Juventus'ta milli futbolcu Zeki Çelik, mücadeleye ilk 11'de başladı ve 64. dakikada oyundan alındı.

        PUAN DURUMU

        Bu sonuçla Cagliari puanını 13'e yükselterek 4. sıraya yerleşti. Juventus ise 11 puana ulaştı ve 6. sırada yer aldı.

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        İtalya Serie A'nın bir sonraki haftasında Cagliari, Monza'ya konuk olacak. Siyah Beyazlılar, Lazio'yu ağırlayacak.

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        #juventus
        #Cagliari
        #İtalya Serie A
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