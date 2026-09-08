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        Haberler Spor Voleybol 2026 Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası CEV Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası başlıyor!

        CEV Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası başlıyor!

        CEV Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası, İtalya, Bulgaristan, Finlandiya ve Romanya'nın ev sahipliğinde yarın başlayacak. A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın yer aldığı D Grubu'nda karşılaşmalar, Romanya'nın Cluj-Napoca kentindeki BT Arena'da yapılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08 Eylül 2026 - 09:45 Güncelleme:
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        Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası başlıyor!

        CEV Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası, İtalya, Bulgaristan, Finlandiya ve Romanya'nın ev sahipliğinde yarın başlayacak.

        Avrupa'nın önde gelen milli voleybol takımlarının yer alacağı ve 34. kez düzenlenecek organizasyon, 9-26 Eylül tarihlerinde İtalya, Bulgaristan, Finlandiya ve Romanya'da gerçekleştirilecek.

        Turnuvanın ilk maçı, yarın TSİ 19.00'da Bulgaristan ile Kuzey Makedonya arasında oynanacak.

        A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın yer aldığı D Grubu'nda karşılaşmalar, Romanya'nın Cluj-Napoca kentindeki BT Arena'da yapılacak.

        Şampiyonada müsabakalar A Grubu'nda İtalya'da, B Grubu'nda Bulgaristan'da, C Grubu'nda ise Finlandiya'da organize edilecek.

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        Gruplarında ilk 4 sırayı alan takımlar son 16 turuna yükselecek.

        FİKSTÜR

        Dört farklı ülkenin ev sahipliğindeki turnuvada gruplarda 6'şar takım yer alacak.

        Grup maçları 9-17 Eylül tarihlerinde oynanacak. Gruplarında ilk 4'e giren ekiplerin mücadele edeceği son 16 turu karşılaşmaları 19-21 Eylül, çeyrek final müsabakaları ise 22-24 Eylül tarihlerinde yapılacak.

        Yarı final karşılaşmaları 25 Eylül Cuma, üçüncülük ve final müsabakaları ise 26 Eylül Cumartesi günü Milano'da oynanacak.

        GRUPLAR

        CEV Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası'nda yer alacak 24 takım ve grupları şöyle:

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        A Grubu (İtalya-Napoli-Modena): İtalya, İsveç, Slovenya, Çekya, Yunanistan, Slovakya

        B Grubu (Bulgaristan-Sofya): Bulgaristan, İsrail, Kuzey Makedonya, Polonya, Portekiz, Ukrayna

        C Grubu (Finlandiya-Tampere): Finlandiya, Belçika, Danimarka, Estonya, Hollanda, Sırbistan

        D Grubu (Romanya-Cluj-Napoca): Romanya, Fransa, Almanya, Letonya, Türkiye, İsviçre

        SON ŞAMPİYON POLONYA

        Polonya, 2023'te İtalya'nın başkenti Roma'da oynanan finalde ev sahibi İtalya'yı 3-0 yenerek Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

        Son şampiyon, 2026'da ünvanını koruyarak Avrupa Şampiyonası tarihinde üçüncü kez zafere ulaşmaya çalışacak.

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        #CEV Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası
        #CEV
        #Voleybol
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