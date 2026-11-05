Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 8 Kasım Pazar günü Fenerbahçe'yi konuk edecek Çorum FK, karşılaşmanın hazırlıklarını kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Antrenman öncesinde Teknik Direktör Burak Yılmaz ile futbolculardan Ylber Ramadani ve Hrvoje Smolcic, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"BİZ HER ŞEYİMİZLE BU MAÇA KONSANTRE OLMUŞ DURUMDAYIZ"

Fenerbahçe'nin dün akşam aldığı galibiyetin kendileri açısından bir önem taşımadığını belirten Burak Yılmaz, "Fenerbahçe'nin dün akşam galip gelmesi, gelmemesi, uzun süredir mağlup olması ya da kötü durumda olması Fenerbahçe'nin büyüklüğünden hiçbir şey kaybettirmez. Fenerbahçe her zaman Fenerbahçe'dir. O yüzden biz dün akşamki galibiyete ya da mağlubiyetlere bakmıyoruz. Türkiye'nin önemli ve büyük kulüplerinden bir tanesi olan Fenerbahçe'ye karşı hazırlanıyoruz. Fenerbahçe'nin kazanmış ya da kaybetmiş olması onların ne gücünden ne de büyüklüğünden bir şey eksiltmez. Biz her şeyimizle bu maça konsantre olmuş durumdayız. Dün biletlerimizin tükendiğini, şehrimizin maça konsantre olduğunu görüyoruz. Allah'a şükür bizler de iyi durumdayız. Önemli olan Fenerbahçe'ye karşı oyun planımızı ve stratejimizi sahada hep beraber uygulayabilmek. Fenerbahçe'ye saygımız sonsuz ama biz de kendi oyunumuzu, stratejimizi ve planımızı uygulayacağız. Özgüvenliyiz. Bir çekince ile değil, inşallah güzel bir futbol izletip sonunda puan almak istiyoruz. Tek hedefimiz bu. Tabii ki kazanmak için sahaya çıkacağız ve elimizden gelenin fazlasını yapacağız. Fenerbahçe'yi yenip milli takım arasına galibiyetle girmek istiyoruz. Fenerbahçe karşısında alacağımız galibiyetin Erzurumspor karşısında aldığımız galibiyetten puan açısından bir farkı yok ama özgüven bakımından bize ve şehrimize çok büyük katkısı olacaktır" diye konuştu.

Karşılaşmanın kendileri için önemine de değinen Yılmaz, "Belki yukarıya doğru bir ivmelenme yaşayacağız. Puan olarak alınan her puan, kimden alınırsa alınsın eşittir. Ama tek hedefimiz kazanmak için sahaya çıkmak. Nasıl bir futbol ortaya koyacağımızı pazar günü hep beraber göreceğiz" ifadelerini kullandı.

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"EMRE HOCAYA BAŞARILAR DİLİYORUM"

Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevine başlamasıyla ilgili de değerlendirmede bulunan Burak Yılmaz, "Emre Belözoğlu'nun gelişi ya da İsmail Kartal'ın olmayışı benim için önemli değil. Önemli olan Fenerbahçe'ye karşı oynayacak olmamız. Emre Belözoğlu yeni hoca olarak gelmiş olabilir. Kendisine başarılar diliyorum ama benim için pek fazla bir önemi yok" dedi.

Ziraat Türkiye Kupası'ndaki hedeflerine de değinen Yılmaz, "Gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. Türkiye Kupası'nda oynamayan, daha az süre bulan arkadaşlarımıza şans vermek istiyorum. Ancak kupada da gidebildiğimiz yere kadar ilerlemek istiyoruz. Gerçekçi olmalıyız. Türkiye Kupası'nda ilerleyebilmek için geniş bir kadromuzun ve güçlü bir kulübemizin olması lazım. Ayaklarımızı yere basarak gerçekçi adımlar atarsak, hep beraber gerçekçi hedefler koyarsak Allah'ın izniyle başarılı oluruz. Gerçekçi olmayan hedeflerin peşinden koşamayız, kimseye hayal satamayız. Tabii ki Türkiye Kupası'nda da gidebildiğimiz kadar gitmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

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RAMADANI: FENERBAHÇE ÇOK KUVVETLİ BİR TAKIM

Çorum FK'nın Arnavut futbolcusu Ylber Ramadani ise Fenerbahçe'nin güçlü bir kadroya sahip olduğunu belirterek, "Ligde istedikleri durumda olmasalar da Fenerbahçe çok kuvvetli bir takım. Çok kaliteli oyunculara sahipler. İyi bir kadroları var ve ligde herhangi bir takıma karşı etkili olabilir, rakiplerinin canını acıtabilirler. Dolayısıyla bizim de maça bu şekilde bakmamız gerekiyor. Kimin kaptan çıkacağının çok fazla önemi yok. Ben olabilirim, Çağlar olabilir, Smoli olabilir. Takımımızda kaptanlık yapabilecek birçok tecrübeli oyuncumuz var. Önemli olan takıma yardım edebilmek ve etki edebilmek. Fenerbahçe'ye karşı zorlu bir maça çıkacağız. Onların iyi oyuncuları olduğu gibi bizim de kaliteli oyuncularımız var. Elimizden gelen mücadeleyi göstermemiz gerekiyor. Hocamızın gelişinden bu yana son 4 haftada 3 galibiyet aldık. İyi bir süreçteyiz ve bunu devam ettirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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SMOLCIC: SON 4 MAÇTA 9 PUAN ALDIK

Hırvat futbolcu Hrvoje Smolcic de takımın son haftalardaki performansını değerlendirdi. Son 4 maçta 9 puan topladıklarını belirten Smolcic, "Son 4 maçta 9 puan aldık, bu tabii ki güzel. Ancak geliştirmemiz gereken noktalar da olduğunu düşünüyorum. Bu konulara eğileceğiz ve antrenmanlarda daha çok çalışacağız. Son dönemde Çağlar'la birlikte oynuyorum. Sezonun başından beri farklı oyuncularla da görev aldım. Aramızda yeterince zaman geçmedi ve çok fazla maç oynadığımızı söyleyemem. Ancak maç maç, gün gün gelişmeye devam ediyoruz. Birbirimizi tanıdıkça daha iyi olacağımızı düşünüyorum. Önemli olan kendi aramızdaki uyumu yukarı taşımak ve takıma yardımcı olmak" dedi.