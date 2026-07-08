Çorum FK, Ylber Ramadani'yi ve Emircan Gürlük'ü açıkladı
Yeni sezonda Trendyol Süper Lig'de mücadele edecek olan Çorum FK, son olarak İtalya Serie A ekibi Lecce'de forma giyen Ylber Ramadani'yi ve genç oyuncu Emircan Gürlük'ü kadrosuna kattı.
Trendyol Süper Lig'in yeni ekibi Çorum FK, İtalyan temsilcisi Lecce'de forma giyen Ylber Ramadani'yi ve 22 yaşındaki futbolcu Emircan Gürlük'ü renklerine bağladı.
YLBER RAMADANİ RESMEN AÇIKLANDI
Çorum temsilcisinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Ylber Ramadani'nin kesin transferi konusunda US Lecce ile anlaşma sağlanmış olup, oyuncuyla 2+1 yıllık sözleşme imzalanmıştır. ARCA Çorum FK forması altında başarılı bir kariyer geçireceğine olan inancımızla, Ylber Ramadani'ye hoş geldin diyor, yeni yolculuğunda üstün başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.
EMİRCAN GÜRLÜK
Yeni sezonda Trendyol Süper Lig'de mücadele edecek olan Çorum FK, sol kanat oyuncusu Emircan Gürlük ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Emircan Gürlük ile anlaşma sağlamış, kendisiyle 2+1 yıllık sözleşme imzalamıştır. Çorum FK forması altında başarılı bir kariyer geçireceğine olan inancımızla, Emircan Gürlük’e hoş geldin diyor, yeni yolculuğunda üstün başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.