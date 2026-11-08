Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Futbol
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol İngiltere Crystal Palace: 1 - Liverpool: 3 | MAÇ SONUCU ve ÖZETİ

        Crystal Palace: 1 - Liverpool: 3 | MAÇ SONUCU ve ÖZETİ

        İngiltere Premier Lig'in 10. haftasında Crystal Palace'a konuk olan Liverpool, rakibini 3-1 yenerek zirve yarışında iddiasını sürdürdü. Kırmızılar'a üç puanı getiren golleri Mac Allister, Wirtz ve Isak kaydetti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08 Kasım 2026 - 19:09 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Liverpool'a Crystal Palace tesellisi!

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde geçtiğimiz hafta içi temsilcimiz Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup olan Liverpool, teselliyi Premier Lig'de buldu... Kırmızılar, ligin 10. haftasında konuk olduğu düşme hattındaki Crystal Palace'ı 3-1 mağlup etti.

        Liverpool'a üç puanı getiren golleri 40'ta Mac Allister, 54'te Wirtz ve 89'da Isak kaydetti. Palace'ın tek golü 90+5'te penaltıdan Nketiah'tan geldi.

        4. sıradaki Liverpool bu sonuçla puanını 18'e çıkarırken, son sıraya demir atan Crystal Palace 7 puanda kaldı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Üniversiteli gençler çiftçilerden öğreniyor

        Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Göksun Meslek Yüksekokulunda yürütülen projeyle üniversite öğrencileri tarımsal üretimi sahada öğrenirken çiftçiler de akademik bilgi ve modern tarım tekniklerinden yararlanıyor

        #LİVERPOOL
        #Crystal Palace
        #İngiltere Premier Lig
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Türkiye ve Irak'tan ortak açıklama
        Türkiye ve Irak'tan ortak açıklama
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da
        Heyecan sürüyor!
        Heyecan sürüyor!
        "Emeklimizi memnun edecek adımlar atacağız"
        "Emeklimizi memnun edecek adımlar atacağız"
        Dolmabahçe'de ilk 11'ler belli oldu!
        Dolmabahçe'de ilk 11'ler belli oldu!
        "Böyle bir başlangıç mükemmel!"
        "Böyle bir başlangıç mükemmel!"
        Fenerbahçe'den gövde gösterisi!
        Fenerbahçe'den gövde gösterisi!
        İstanbul için sıcaklık ve kar yağışı açıklaması
        İstanbul için sıcaklık ve kar yağışı açıklaması
        Fenerbahçe Emre Belözoğlu ile siftah yaptı
        Fenerbahçe Emre Belözoğlu ile siftah yaptı
        Tim Cook Bağdat Caddesi'nde
        Tim Cook Bağdat Caddesi'nde
        Korkunç detaylar: Siz iyi kurtulmuşsunuz
        Korkunç detaylar: Siz iyi kurtulmuşsunuz
        RAMS Park'ın zemini neden bozuldu?
        RAMS Park'ın zemini neden bozuldu?
        Okul saldırısında dikkat çeken tutanak
        Okul saldırısında dikkat çeken tutanak
        Fon soruşturmasında yeni tutuklama
        Fon soruşturmasında yeni tutuklama
        İsrail'den İran'a saldırı tehdidi
        İsrail'den İran'a saldırı tehdidi
        1.25 trilyon dolar değere ulaştı
        1.25 trilyon dolar değere ulaştı
        Eşinin sağlık durumunu açıkladı
        Eşinin sağlık durumunu açıkladı
        ABD'ye kaçan Bolsonaro'ya ajanlar yardım etti mi?
        ABD'ye kaçan Bolsonaro'ya ajanlar yardım etti mi?
        Kızamık neden hortladı?
        Kızamık neden hortladı?
        "Aşık olmak müthiş bir şey"
        "Aşık olmak müthiş bir şey"