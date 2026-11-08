UEFA Şampiyonlar Ligi'nde geçtiğimiz hafta içi temsilcimiz Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup olan Liverpool, teselliyi Premier Lig'de buldu... Kırmızılar, ligin 10. haftasında konuk olduğu düşme hattındaki Crystal Palace'ı 3-1 mağlup etti.

Liverpool'a üç puanı getiren golleri 40'ta Mac Allister, 54'te Wirtz ve 89'da Isak kaydetti. Palace'ın tek golü 90+5'te penaltıdan Nketiah'tan geldi.

4. sıradaki Liverpool bu sonuçla puanını 18'e çıkarırken, son sıraya demir atan Crystal Palace 7 puanda kaldı.