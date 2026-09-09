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        Dick Advocaat 2027'ye kadar Curaçao'da!

        Curaçao Futbol Federasyonu, teknik direktör Dick Advocaat'ın sözleşmesini 2027'ye kadar uzattı. Curaçao, Advocaat yönetiminde tarihinde ilk kez Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanmıştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09 Eylül 2026 - 17:05 Güncelleme:
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        Dick Advocaat 2027'ye kadar Curaçao'da!

        Curaçao, teknik direktör Dick Advocaat'ın sözleşmesini 2027'ye kadar uzattı.

        Curaçao Futbol Federasyonu'nun açıklamasında, "Curaçao, Advocaat'ın liderliğinde uluslararası arenada önemli adımlar attı. Federasyon bu uzatma kararıyla beraber Curaçao futbolunun geleceğini inşa etmeye devam etmek için istikrarı tercih etti." ifadeleri kullanıldı.

        2026 FIFA Dünya Kupası'nda yer alan Curaçao, Advocaat yönetiminde tarihinde ilk kez Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanmıştı.

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        #Curaçao
        #Dick Advocaat
        #futbol
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