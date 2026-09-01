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        Haberler Spor Voleybol 2026 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası Daniele Santarelli, Azerbaycan galibiyetini değerlendirdi: Mükemmel bir oyun oynamadık

        Daniele Santarelli, Azerbaycan galibiyetini değerlendirdi: Mükemmel bir oyun oynamadık

        A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başantrenörü Daniele Santarelli, 3-0'lk Azerbaycan galibiyetini değerlendirdi. İtalyan çalıştırıcı, "Bugün aslında çok çok iyi bir oyun, mükemmel bir oyun oynadığımızı söyleyemem. Birinci ve ikinci set daha iyi bir oyun oynadık, üçüncü set biraz daha düşük bir voleybol oynadık ama karşı takımın da zaman zaman kalitesinin düştüğü durumlar oldu." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01 Eylül 2026 - 22:30 Güncelleme:
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        "Mükemmel bir oyun oynamadık"

        Trendyol 2026 CEV Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Azerbaycan'ı 3-0 yenerek çeyrek finale yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda başantrenör Daniele Santarelli, ilk iki sette iyi oynayarak turu geçtiklerini söyledi.

        Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki maçın ardından İtalyan çalıştırıcı, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

        Azerbaycan'ın farklı bir oyun tarzının olduğunu aktaran 45 yaşındaki başantrenör, "Bugün iki takım arasında bir fark olduğunu biliyorduk. Şu ana kadar oynadığımız takımlardan daha farklı bir voleybol oynuyorlar, yüksek top oynuyorlar. Uzunlar, önemli smaçörleri var. Bu nedenle bazı değişiklikler yapmamız gerektiğinin farkındaydık. Bugün aslında çok çok iyi bir oyun, mükemmel bir oyun oynadığımızı söyleyemem. Birinci ve ikinci set daha iyi bir oyun oynadık, üçüncü set biraz daha düşük bir voleybol oynadık ama karşı takımın da zaman zaman kalitesinin düştüğü durumlar oldu." diye konuştu.

        "BASKIYI HER MAÇTA HİSSEDİYORUZ"

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        Santarelli, başarıların ardından takım üzerinde baskı olup olmamasıyla ilgili soruya, "Baskı ilk geldiğimiz günden beri hissettiğimiz bir şey, her maç hissettiğimiz bir şey. Aslında baskı spesifik olarak kötü bir şey değil. Eğer üstümüzde baskı hissediyorsak aslında önemli bir şey için mücadele ediyoruz, önemli bir şey için savaşıyoruz demektir. Dolayısıyla baskı aslında zaman zaman takım için güzel bir şey de oluyor." yanıtını verdi.

        Kaptan Eda Erdem'in milli takım için "büyük bir lider" olduğunu vurgulayan Daniele Santarelli, "Çok deneyimli bir oyuncu. Onu bugün sahada görmek hepimiz için çok büyük bir şanstı. Anladığım kadarıyla Eda Erdem, İstanbul'da ilk kez bir turnuvada oynuyormuş. Dolayısıyla bugün onu sahada görmek hepimiz için çok güzeldi. Bizim için çok önemli bir oyuncu." diyerek sözlerini tamamladı.

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        #Daniele Santarelli
        #A Milli Kadın Voleybol Takımı
        #Filenin Sultanları
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