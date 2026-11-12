De Bruyne'den Arda Güler için flaş sözler: Bütün sorumluluk onun üzerinde!
A Milli Futbol Takımımız, sahasında Belçika'ya 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmada Belçika adına gol atan yıldız futbolcu Kevin De Bruyne, mücadelenin ardından milli futbolcumuz Arda Güler hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Giriş: 12 Kasım 2026 - 22:31 Güncelleme:
Belçika'nın yıldız orta saha oyuncusu Kevin De Bruyne, karşılaşmanın ardından yaptığı değerlendirmede Arda Güler'e övgüler yağdırdı.
"BÜTÜN SORUMLULUK ARDA'NIN ÜZERİNDE"
De Bruyne, "Doğru zamanda doğru yerdeydim, goller attım. Arda Güler muhteşem bir futbolcu. Türkiye'de gözümüz hep onun üzerindeydi. Diğer takım arkadaşları daha fazla sorumluluk almalı. Çünkü bütün sorumluluk Arda'nın üzerindeydi. Biz de planımızı ona göre yaptık." ifadelerini kullandı.
"DÜNYANIN EN İYİ KULÜPLERİNDEN BİRİNDE"
Arda Güler'in kariyerine ve yeteneğine de değinen Belçikalı yıldız, milli futbolcumuzun dünyanın en iyi oyuncuları arasında yer aldığını dile getirdi.
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De Bruyne, "Arda Güler, dünyanın en iyi kulüplerinden birinde ve dünyanın en iyi futbolcularından biri." sözleriyle genç yıldızın kalitesine dikkat çekti.
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