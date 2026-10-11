Deniz Öncü, Endonezya Grand Prix'sinde 22. oldu
Motosiklet sürücüsü Deniz Öncü, Moto2 Dünya Şampiyonası'nın Endonezya'da düzenlenen 17. ayağında 22. oldu.
Giriş: 11 Ekim 2026 - 15:19 Güncelleme:
Moto2 Dünya Şampiyonası'nın Endonezya ayağı, Lombok Adası'ndaki 4,3 kilometrelik Uluslararası Mandalika Pisti'nde 14 tur üzerinden yapıldı.
ELF Marc VDS takımı adına yarışan Deniz Öncü, 25. cepten kalktığı mücadeleyi 22. sırada tamamladı.
İspanyol pilot Izan Guevara (BLU CRU Pramac Yamaha takımı), damalı bayrağı ilk sırada gördü.
Avustralya'nın ev sahipliği yapacağı sezonun 18. yarışı, 25 Ekim'de koşulacak.
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