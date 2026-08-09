Deniz Öncü, İngiltere'de 8. oldu
Milli motosikletçi Deniz Öncü, Dünya Moto2 Şampiyonası'nın İngiltere'de düzenlenen 12. ayağını 8. sırada tamamladı.
Giriş: 09 Ağustos 2026 - 14:51 Güncelleme:
Deniz Öncü'nün ELF Marc VDS Takımı adına mücadele ettiği şampiyonanın İngiltere ayağı, Silverstone Pisti'nde gerçekleştirildi.
Moto2 İngiltere Grand Prix'sinin 17 turluk ana yarışına 21. sıradan başlayan ay-yıldızlı motosikletçi, damalı bayrağı 8. sırada geçerek bu sezonki en iyi sonucunu aldı.
American Racing Team'in Çek sürücüsü Filip Salac birinci, QJMOTOR-Biolec-MSI takımından İspanyol Ivan Ortola ikinci, KLINT Racing Team'den İspanyol pilot Alex Escrig ise üçüncü oldu.
Dünya Moto2 Şampiyonası'nın 13. ayağı, 28-30 Ağustos tarihlerinde İspanya'nın Aragon Pisti'nde düzenlenecek.
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