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        Haberler Spor Basketbol NBA Doncic'siz Los Angeles Lakers'tan üst üste 5. galibiyet!

        Doncic'siz Los Angeles Lakers'tan üst üste 5. galibiyet!

        NBA'de Los Angeles Lakers, Detroit Pistons'ı deplasmanda 121-116 yenerken, Austin Reaves 43 sayıyla maça damgasını vurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09 Kasım 2026 - 09:45 Güncelleme:
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        Lakers'tan üst üste 5. galibiyet

        Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Lakers, deplasmanda Detroit Pistons'ı 121-116 yendi.

        Little Caesars Arena'da Pistons'a konuk olan Batı Konferansı lideri Lakers, Austin Reaves'in 43 sayı, 5 ribaunt, 4 asistle yıldızlaştığı maçı kazanarak üst üste 5 olmak üzere 9. galibiyetini aldı.

        Luka Doncic'in sakatlığı nedeniyle forma giymediği Lakers'ta Ziaire Williams ve Collin Sexton 17'şer sayı attı.

        Sezonun üçüncü mağlubiyetini yaşayan Pistons'ta Daniss Jenkins 31 ve Kevin Huerter 24 sayı kaydetti.

        76ERS, BULLS'U MAĞLUP ETTİ

        Doğu Konferansı lideri Philadelphia 76ers, United Center'da konuk olduğu Chicago Bulls'u 127-121'lik skorla geçti.

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        Bu sezon 9. maçını kazanan 76ers'ta Jaylen Brown 29, Tyrese Maxey 27 ve LeBron James 22 sayıyla oynadı. Milli basketbolcu Adem Bona ise sakatlığı sebebiyle mücadelede süre almadı.

        Arka arkaya 7, sezonun 8. mağlubiyetini yaşayan Bulls'ta ise Matas Buzelis 19 ve Josh Giddey 19'ar sayı üretti.

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