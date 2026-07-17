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        Haberler Spor Futbol 2026 Dünya Kupası Dünya Kupası'nda üçüncülük maçı: Fransa-İngiltere

        Dünya Kupası'nda üçüncülük maçı: Fransa-İngiltere

        2026 FIFA Dünya Kupası üçüncülük maçında Fransa ve İngiltere, 19 Temmuz Pazar günü TSİ 00.00'de Miami Stadyumu'nda karşılaşacak. Karşılaşmayı Venezuelalı hakem Jesus Valenzuela yönetecek.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 17 Temmuz 2026 - 11:20 Güncelleme:
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        Fransa-İngiltere 3.'lük için!

        ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak düzenlediği 2026 FIFA Dünya Kupası'nın üçüncülük maçında Fransa ile İngiltere, 19 Temmuz Pazar günü TSİ 00.00'da Miami Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

        DÜNYA KUPASI'NDA 4. RANDEVU

        Fransa ile İngiltere, Dünya Kupası tarihinde bugüne kadar 3 kez rakip oldu. Söz konusu maçların 2'sini İngilizler kazanırken, Fransızlar ise 1 kez rakibini mağlup etti. İngiltere, 1966 yılında ev sahipliği yaptığı turnuvada Fransa'yı 2-0, 1982 yılında İspanya'daki Dünya Kupası'nda da yine İngiltere 3-1'lik skorla kazandı. İki takım son olarak 2022 yılında Katar'da gerçekleştirilen turnuvada çeyrek finalde rakip olurken, Fransa sahadan 2-1'lik skorla galip ayrıldı

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        FRANSA YARI FİNALDE İSPANYA'YA YENİLDİ

        Fransa, Dünya Kupası'nda I Grubu'nda karşılaştığı Senegal'i 3-1, Irak'ı 3-0 ve Norveç'i de 4-1 yenerek namağlup lider çıktı. Fransızlar, son 32 turunda İsveç'i 3-0, son 16 turunda Paraguay'ı 1-0, çeyrek finalde de Fas'ı 2-0 mağlup etti ve yarı finale çıktı. Fransa yarı finalde ise İspanya'ya 2-0 kaybetti.

        İNGİLTERE FİNAL ŞANSINI ARJANTİN'E KAYBETTİ

        İngiltere ise L Grubu'nda Hırvatistan'ı 4-2, Panama'yı da 2-0 yenerken, Gana ile 0-0 berabere kaldı ve 7 puanla lider olarak bir üst tura yükseldi. İngilizler, son 32 turunda Demokratik Kongo'yu 2-1, son 16'da ev sahiplerinden Meksika'yı 3-2 ve çeyrek finalde Norveç'i de 2-1 ile geçerek yarı finale kaldı. İngiltere yarı finalde ise Arjantin'e öne geçmesine rağmen son dakikalarda yediği gollerle 2-1 mağlup oldu.

        MIAMI'DE 7.MAÇ

        ABD'de oynanan maçlardaki statlardan biri olan Miami Stadyumu, üçüncülük karşılaşmasına da ev sahipliği yapacak. Burada turnuvada söz konusu statta daha önce 6 müsabaka yapıldı. 65 bin kapasiteli olan Miami Stadyumu'nda; gruplarda 4, son 32 ve çeyrek finalde de 1'er mücadele oynandı.

        JESS VALENZUELA DÜDÜK ÇALACAK

        Fransa ile İngiltere arasında oynanacak müsabakayı Venezuela Futbol Federasyonu'ndan Jess Valenzuela yönetecek. Valenzuela'nın yardımcılıklarını ülkesinden Jorge Urrego ile Tulio Moreno yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Fas Futbol Federasyonu'ndan Jalal Jayed olacak.

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