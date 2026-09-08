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        Haberler Spor Voleybol Eczacıbaşı Spor Kulübü'nün 60 yıllık mirası, yeni logosuyla sahaya taşınıyor!

        Eczacıbaşı Spor Kulübü'nün 60 yıllık mirası, yeni logosuyla sahaya taşınıyor!

        60 yıllık spor kültürünü yalnızca başarılarıyla değil, oluşturduğu değerler ve kültürle de geleceğe taşıyan Eczacıbaşı Spor Kulübü, kuruluşunun 60. yılını özel logosuyla kutluyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08 Eylül 2026 - 16:38 Güncelleme:
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        Eczacıbaşı Spor Kulübü'nden yeni logo!

        Kurulduğu günden bu yana sporu yalnızca sahadaki mücadele ve başarıların yanı sıra oluşturduğu değerler ve oluşturduğu kültürle de ele alan Eczacıbaşı Spor Kulübü, kuruluşunun 60. yılını özel logosuyla kutluyor.60 yıllık yolculuğunda kadın voleybolunun yanı sıra erkek voleybolu, basketbol, masa tenisi ve satranç gibi farklı branşlarda önemli başarılara imza atan Kulüp, yetiştirdiği sporcular ve spora yaptığı yatırımlarla Türk sporunun gelişimine katkı sunuyor.

        Eczacıbaşı Spor Kulübü, yeni dönemde sportif hedeflerinin yanı sıra kulübün sürdürülebilir gelişimini destekleyen iş birlikleri ve sponsorluklarla da ekosistemini güçlendiriyor. Sahadaki güçlü kadro, altyapıdan yetişen genç sporcular, geleceğe uzanan projeler ve değer oluşturma hedefiyle geliştirilen yeni iş birlikleri, Eczacıbaşı'nın 60 yıllık spor kültürünün bugün de gelişerek yaşamaya devam ettiğini ortaya koyuyor. Kulüp, geçmişten aldığı birikimi bugünün dinamizmiyle buluştururken, Türk sporunun geleceğine yatırım yapmayı sürdürüyor.

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        Eczacıbaşı Spor Kulübü, 60.yılını kutlayacağı 2026-2027 sezonu boyunca kullanılacak özel 60. yıl logosu, kulübün iletişim çalışmalarının yanı sıra sporcuların formalarında da yer alacak. Formaların arka ense bölümünde konumlandırılacak 60. yıl logosu, Eczacıbaşı'nın 60 yıllık geçmişini ve spor kültürünü her mücadelede sahaya taşıyacak. Formanın ön bölümünde ise Eczacıbaşı Spor Kulübü'nün klasik logosu kullanılmaya devam edecek.

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