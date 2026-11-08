Ederson: Performansım istediğim düzeyde değildi
Fenerbahçe'nin Brezilyalı kalecisi Ederson, Süper Lig'in 11. haftasında 5-0 mağlup ettikleri Çorum FK maçının ardından değerlendirmelerde bulundu. Geçen sezon gösterdiği performansla ilgili özeleştiri yapan Ederson, "Performansım istediğim düzeyde değildi, dolayısıyla bu durum benim için çok kolay olmadı. Ama ben her zaman sakin kaldım. Güçlü bir mentale sahibim kariyerimde geçmişte de zaman zaman düşüşler veya zorluklar yaşamıştım ama bunların üstesinden gelmek benim için zor olmadı." şeklinde konuştu.
Giriş: 08 Kasım 2026 - 20:21 Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Çorum FK'yı 5-0 mağlup eden Fenerbahçe'nin file bekçisi Ederson, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.
"PERFORMANSIM İSTEDİĞİM DÜZEYDE DEĞİLDİ"
Çorum FK maçında 9 kurtarış yapan Brezilyalı eldiven, performansı için, "Performansım istediğim düzeyde değildi, dolayısıyla bu durum benim için çok kolay olmadı. Ama ben her zaman sakin kaldım. Güçlü bir mentale sahibim kariyerimde geçmişte de zaman zaman düşüşler veya zorluklar yaşamıştım ama bunların üstesinden gelmek benim için zor olmadı." dedi.
"TEK AMACIM VAR"
Ederson, "Benim tek bir amacım var. O da takımıma yardım etmek. Takım arkadaşlarıma maçlarda ve antrenmanlarda yardım etmek." sözlerini sarf etti.
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