Yaz transfer döneminde kadrosunu son olarak U23 kontenjanı kapsamında Ernest Poku ve Fabio Miretti takviyeleriyle güçlendiren Beşiktaş, gözünü kadroya yapılacak diğer transferlere çevirdi. Ancak siyah-beyazlı yönetim bir yandan da yabancı kontenjanını rahatlatmak için uğraşacak.

A Takım kadrosunda an itibarıyla 13 yabancı oyuncusu bulunan Beşiktaş’ta, yönetimin öncelikli hedefi kadroda yer açmak. Siyah-beyazlılarda takımdan ayrı olarak çalışmalarını sürdüren Al-Musrati ve Joao Mario’nun takım arayışları sürerken Jean Onana’da olduğu gibi karşılıklı ayrılık gündeme gelebilir.

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Diğer yandan kendilerine kulüp araması istenen isimlerden Amir Hadziahmetovic’in görüşmeleri sürerken, Milot Rashica’nın ise geleceğine yönelik tekliflere henüz net bir yanıt vermedi.

LİG İÇİN AYRILIK GEREK

10+4 kuralına Türkiye Kupası serbestliği eklenirken lig için mevcut kontenjan hesabına göre Beşiktaş, kadrodan 2 oyuncu ile yollarını ayırması halinde 1 yeni yabancı transferi yapabilecek.

NDIDI VE CERNY BELİRSİZLİĞİ

Yönetimin transferde elini rahatlatıp daha fazla hamle yapabilmesi için as kadrodan isimlerle de vedalaşması gerekebilir.

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Bu noktada geleceği tartışılan isimlerden Wilfred Ndidi için yönetimin beklediği çift haneli bonservis teklifleri henüz gelmiş değil.

Son maçlardaki gollerine rağmen Takımda performansı soru işareti yaratan bir diğer isim ise Vaclav Cerny.

Ancak Çek kanat oyuncusu için eski kulübü Rangers başta olmak üzere ilgi olsa da kulübe ulaşan somut bir teklif bulunmuyor. Oyuncu cephesinde de şu an ayrılık gibi bir düşünce yok.

Beşiktaş yönetimi, transfer döneminin bitimine kısa bir süre kala ayrılacak isimleri netleştirip yeni takviyeler için düğmeye basmayı hedefliyor.