Erzurumspor FK: 1 - Çorum FK: 3 | MAÇ SONUCU (Süper Lig)
Süper Lig'in 10. haftasında Çorum FK, Erzurumspor FK'yı deplasmanda 3-1 mağlup etti. Erzurumspor'un ligdeki 4 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi
Süper Lig'in 10. haftasında Çorum FK, Erzurumspor FK deplasmanına konuk oldu. Çorum FK, Kazım Karabekir Stadyumu'ndaki maçı 3-1'lik skorla kazandı.
Çorum FK'nın golleri 20. dakikada Çağlar Söyüncü ile 71 ve 79. dakikalarda Jesus Ramirez'den gelirken Erzurumspor FK'nın tek golünü 74. dakikada Ibrahim Diabate kaydetti.
Ayrıca Çorum'da Gökhan Sazdağı, 34. dakikada sarı kart görerek cezalı duruma düştü. Deneyimli sağ bek, gelecek hafta Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek.
ERZURUMSPOR FK'NIN SERİSİ SONA ERDİ
Bu sonucun ardından Çorum FK, ligde bir hafta sonra kazandı ve 16 puana yükseldi. Süper Lig'deki 4 maçlık yenilmezlik serisi sona eren Erzurumspor, 14 puanda kaldı.
Ligin gelecek haftasında Çorum FK, sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Erzurumspor, Çaykur Rizespor deplasmanında puan arayacak.