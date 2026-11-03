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        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Euroleague'de 10. hafta heyecanı başlıyor!

        Euroleague'de 10. hafta heyecanı başlıyor!

        EuroLeague'de 10. haftanın perdesi yarın açılacak. Anadolu Efes, 5 Kasım Perşembe günü saat 20.15'te Fransız ekibi Paris Basketbol'u konuk edecek. Fenerbahçe Tarfin, 5 Kasım Perşembe günü saat 21.00'de İspanya'nın Baskonia ekibini ağırlayacak. Beşiktaş ise 6 Kasım Cuma günü saat 20.00'de Litvanya temsilcisi Zalgiris ile sahasında karşı karşıya gelecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03 Kasım 2026 - 12:47 Güncelleme:
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        Euroleague'de 10. hafta heyecanı başlıyor!

        Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu olan Euroleague'de 10. hafta maçları, yarın, 5 Kasım Perşembe ve 6 Kasım Cuma günü oynanacak.

        Türk temsilcilerinden Anadolu Efes, 5 Kasım Perşembe günü saat 20.15'te Fransız ekibi Paris Basketbol'u konuk edecek. Ligde 4 galibiyet ve 5 yenilgiyle 14. sırada yer alan lacivert-beyazlılar, son olarak sahasında Yunanistan'ın Panathinaikos takımını 83-68 yendi.

        Fenerbahçe Tarfin, 5 Kasım Perşembe günü saat 21.00'de İspanya'nın Baskonia ekibini ağırlayacak. Geride kalan haftalarda 6 galibiyet ve 3 mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertliler, haftaya 7. basamakta girdi. Fenerbahçe Tarfin, ligdeki son 2 maçından yenilgiyle ayrıldı.

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        Beşiktaş ise 6 Kasım Cuma günü saat 20.00'de Litvanya temsilcisi Zalgiris ile sahasında karşı karşıya gelecek. Oynadığı 9 müsabakada 4 galibiyet ve 5 yenilgi alan siyah-beyazlılar, 11. sırada bulunuyor. Beşiktaş, ligdeki son karşılaşmasında deplasmanda İtalyan ekibi Virtus Bologna'yı 103-101 mağlup etti.

        Euroleague'de 10. haftanın programı (TSİ) şöyle:

        Yarın:

        22.45 Real Madrid (İspanya)-Panathinaikos (Yunanistan)

        5 Kasım Perşembe:

        20.15 Anadolu Efes-Paris Basketbol (Fransa)

        21.00 Fenerbahçe Tarfin-Baskonia (İspanya)

        21.45 Hapoel Tel Aviv (İsrail)-Barcelona (İspanya)

        22.00 LDLV ASVEL (Fransa)-Bayern Münih (Almanya)

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        22.30 Armani Olimpia Milan (İtalya)-Valencia Basket (İspanya)

        6 Kasım Cuma:

        20.00 Beşiktaş-Zalgiris (Litvanya)

        22.15 Olympiakos (Yunanistan)-Kızılyıldız (Sırbistan)

        22.30 Virtus Bologna (İtalya)-Dubai Basketbol (Birleşik Arap Emirlikleri)

        22.45 Partizan (Sırbistan)-Maccabi Tel Aviv (İsrail)

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        #EuroLeague
        #Basketbol
        #fenerbahçe
        #Anadolu Efes
        #beşiktaş
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