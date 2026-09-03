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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Miretti'nin eski hocası konuştu! "Italiano'nun oyununa büyük katkı sağlar"

        Miretti'nin eski hocası konuştu! "Italiano'nun oyununa büyük katkı sağlar"

        Beşiktaş'ın, Juventus'tan kadrosuna kattığı Fabio Miretti'nin, Juventus U23 takımından eski teknik direktörü Lamberto Zauli açıklamalarda bulundu. Zauli, Miretti'nin Vincenzo Italiano'nun oyununa büyük oranda katkı sağlayabileceğini aktardı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 03 Eylül 2026 - 11:25 Güncelleme:
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        "Italiano'nun oyununa büyük katkı sağlar"

        Beşiktaş'ın, Juventus'tan transfer ettiği İtalyan futbolcu Fabio Miretti'nin, Juventus U23 takımındaki eski teknik direktörü Lamberto Zauli, İtalyan futbolcunun saha içi karakteristiklerini, taktiksel esnekliğini ve zihinsel yapısı hakkında İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu.

        "ZORLU ORTAMDA KENDİSİNE BÜYÜK KATKI SAĞLAYACAKTIR"

        Miretti'nin gençlik döneminden itibaren sergilediği yetenek ve karakterine vurgu yapan Lamberto Zauli, "Fabio'nun genç bir oyuncu olduğu dönemden bu yana en belirgin özellikleri, her zaman topu kontrol etme becerisi ve karakteri olmuştur. Futbolu yorumlama ve anlama biçiminin, Beşiktaş gibi zorlu bir ortamda da kendisine büyük katkı sağlayacağına eminim" ifadelerini kullandı.

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        "EN İYİ ÖZELLİKLERİNİ '8 NUMARA' POZİSYONUNDA SERGİLEYEBİLİR"

        23 yaşındaki futbolcunun, orta sahadaki ideal rolüne ve zihinsel olgunluğuna dikkat çeken Zauli, "Orta sahanın her bölgesinde oynayabilecek kapasiteye sahip ancak bana göre en iyi özelliklerini '8 numara' pozisyonunda sergileyebilir. Juventus'taki deneyimi onun büyük bir gelişim kaydetmesini sağladı. Güçlü karakteri de göz önüne alındığında, baskının yoğun olduğu kulüplerde dahi sezon boyunca kilit bir oyuncu olabilecek niteliklere sahip olduğuna inanıyorum" değerlendirmesinde bulundu.

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        "HÜCUM ORGANİZASYONLARININ SON AŞAMASINDA KENDİNİ GELİŞTİRMESİ GEREKİR"

        Miretti'nin oyun zekasına övgüde bulunurken, gelişime açık yönlerine de değinen İtalyan çalıştırıcı, "Fabio'nun oyun bilgisi, şüphesiz en önemli özelliklerinden biri. Bununla birlikte, özellikle yaşı ve hala gelişim potansiyeli taşıdığı gerçeği göz önüne alındığında, hücum organizasyonlarının son aşamasında kendini geliştirmesi gerekir. Teknik becerisi sayesinde Türkiye ligindeki deneyimin üstesinden başarıyla geleceğine inanıyorum. Böylesi bir ortamda oynamak ve maçların yoğun temposu, fiziksel açıdan da gelişmesine yardımcı olacaktır" açıklamasında bulundu.

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        "ITALIANO VE VLAHOVIC UYUMU HIZLANDIRACAK"

        Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano ve golcü futbolcu Dusan Vlahovic'in, Miretti'ye sağlayacağı avantajları aktaran Zauli, "Teknik Direktör Italiano ve takım arkadaşı Vlahovic'i tanıyor olmasının, Miretti'nin Türkiye'deki yaşama daha hızlı uyum sağlamasına yardımcı olacağına inanıyorum. Ayrıca sahip olduğu özelliklerin, Italiano'nun oyun tarzına büyük katkı sağlayabileceğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.

        "MİLLİ TAKIMDA KENDİNE YER EDİNEBİLİR"

        Fabio Miretti'nin, Beşiktaş tercihinin kariyerine etkisini ve milli takım hedeflerini değerlendiren Lamberto Zauli, sözlerini şöyle tamamladı:

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        "Fabio'nun uluslararası bir profile sahip olan Beşiktaş'a katılma kararının, onun her açıdan gelişmesine yardımcı olabileceğini düşünüyorum. Bu sayede en büyük hedeflerinden biri olan İtalya Milli Takımı'nda da kendine yer edinebilir."

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        #beşiktaş
        #Fabio Miretti
        #Vincenzo Italiano
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