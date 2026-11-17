Trendyol 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük forması giyen Manolis Siopis, HT Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Esra Köse'ye konuşan Siopis, hedeflerinin en kötü ikincilik olduğunu ifade etti. Trabzonspor dönemi hakkkında da açıklamalarda bulunan Yunan futbolcu, Türkiye'nin ikinci evi olduğunu aktardı.

İŞTE SIOPIS'İN SÖZLERİ:

"TÜRKİYE BENİM İKİNCİ EVİM"

Ben buradan ayrıldıktan sonra daha fazla yatırımlar yapılmaya başlandı Türk futboluna. Takımların seviyesi daha yüksek. Avrupa grup maçlarında takımlarımızı görüyoruz.Türkiye'ye dönmekten mutluyum, burası benim ikinci evim. Buranın insanlarını seviyorum, kültürünü seviyorum.

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📺 Özel röportaj



🎙️Manolis Siopis: Türkiye'ye dönmekten mutluyum, burası benim ikinci evim.



▶️ Canlı izlemek için: https://t.co/C4NfNkCXr7 pic.twitter.com/pzmYhCVqoy — HT Spor (@HTSpor) November 17, 2026

"HEDEFİMİZ MİNİMUM İKİNCİLİK"

F. Karagümrük, çok tecrübeli takım. Her sezonun hikayesi başkadır. Bence oyunumuzdaki dengeyi bulmamız gerekiyor. Bence kolayca play-off hattında kalabiliriz. Hedefimiz minimum ikincilik olmalı.

📺 Özel röportaj



🎙️Manolis Siopis: F. Karagümrük, çok tecrübeli takım. Bence kolayca play-off hattında kalabiliriz.



▶️ Canlı izlemek için: https://t.co/C4NfNkCXr7 pic.twitter.com/TMPrj8h78H — HT Spor (@HTSpor) November 17, 2026

"ALANYASPOR'DA 2 TANE MUHTEŞEM SEZON YAŞADIM"

Alanyaspor'un her zaman iyi gitmesini isterim. Alanyaspor'da 2 tane muhteşem sezon yaşadım. Bir tanesinde Avrupa'ya da gittik.

📺 Özel röportaj



🎙️Manolis Siopis: Alanyaspor'un her zaman iyi gitmesini isterim.



▶️ Canlı izlemek için: https://t.co/C4NfNkCXr7 pic.twitter.com/qNLcKVJzdS — HT Spor (@HTSpor) November 17, 2026

"ŞAMPİYON OLARAK TAKIMLARIN GÖSTERMESİ GEREKEN REAKSİYONU GÖSTERDİK"

Trabzonspor'u çok seviyorum; oradaki insanları, çalışanları, Trabzon halkını... Aslında benim için çok zor olmadı çünkü Yunanistan'da geldiğim yere de çok benziyor. O da dağlık bir yer, o yüzden benim için pek farklı değildi.

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Trabzon'a vardığımda işler zaten bizim için iyi başladı. Hemen 6-7 maçlık bir galibiyet serisi yakaladık. Sonrasında bir maçı kaybettik, ilk yenilgimizi almıştık fakat orada büyük takımların, lig şampiyonu olacak takımların göstermesi gereken reaksiyonu gösterdik ve o yenilgiden sonra hemen tekrar bir galibiyet serisine bağladık. Bence şöyle önemli bir detay da var: O sene Avrupa'da çok fazla maç oynamamıştık. Bu da bize avantaj oldu, direkt lige konsantre olmamızı sağladı.

📺 Özel röportaj



🎙️ Manolis Siopis: Trabzonspor'u çok seviyorum; oradaki insanları, çalışanları, Trabzon halkını... Aslında benim için çok zor olmadı çünkü Yunanistan'da geldiğim yere de çok benziyor. O da dağlık bir yer, o yüzden benim için pek farklı değildi.



Trabzon'a… pic.twitter.com/MxLEIhTIRI — HT Spor (@HTSpor) November 17, 2026

"TRABZONSPOR TARAFTARLARI ÇOK ÇILGIN"

İnsanlar gerçekten kulüp için yaşıyorlar, maçın gelmesini iple çekiyorlar. Bir keresinde Beşiktaş deplasmanına gitmiştik ve orada bir an görmüştüm. Bir aile, 20 kişi bir odaya toplanmış, hep beraber maçı izliyorlardı. Sanki Türk Milli Takımı'nın maçıymış gibi öyle bir coşku, sevgiyle beraber... Gerçekten onlar hakkında ne söylesem az.

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💥 "Trabzonspor taraftarları çok çılgın."



🎙️ Manolis Siopis: İnsanlar gerçekten kulüp için yaşıyorlar, maçın gelmesini iple çekiyorlar. Bir keresinde Beşiktaş deplasmanına gitmiştik ve orada bir an görmüştüm. Bir aile, 20 kişi bir odaya toplanmış, hep beraber maçı izliyorlardı.… pic.twitter.com/WwoC2SUXLx — HT Spor (@HTSpor) November 17, 2026

Ben komik bir insanım. Ortam çok iyi, sonuçlar da iyi olursa her şey güzel olur.

https://x.com/HTSpor/status/2122737861380166009

"TÜRKİYE, YUNANİSTAN'DAN DAHA İLERİDE"

Yunan futbolu ileriye dönük küçük adımlar atıyor. Yunan takımları da Avrupa'da iyi gidiyor Ama Türkiye bizden daha ileride. Yunan futbolu ileriye dönük küçük adımlar atıyor.

📺 Özel röportaj



🎙️ Manolis Siopis: Türkiye bizden daha ileride. Yunan futbolu ileriye dönük küçük adımlar atıyor.



▶️ Canlı izlemek için: https://t.co/C4NfNkCXr7 pic.twitter.com/PEHBQx7TVB — HT Spor (@HTSpor) November 17, 2026

"SALAH'IN TRABZONSPOR'DA OLMASINDAN MUTLUYUM"

Daha büyük isimler daha da gelecek Türkiye'ye. Kulüpler buna para harcıyor ve ligin prestiji için çok önemli. Muhammed Salah'ın Trabzonspor'da olmasından mutluyum.

📺 Özel röportaj



🎙️ Manolis Siopis: Türkiye'ye daha büyük isimler gelecek. Muhammed Salah'ın Trabzonspor'da olmasından mutluyum.



▶️ Canlı izlemek için: https://t.co/C4NfNkCXr7 pic.twitter.com/L8FDAFga7b — HT Spor (@HTSpor) November 17, 2026

O MU, BU MU?

İstanbul mu, Alanya mı, Trabzon mu?: İstanbul

Öğrendiği en komik Türkçe kelime: Hamsi

Türkçeyi en iyi konuşan yabancı takım arkadaşı: Pešić

En konuşkan: Kendisi

En çok fotoğraf çektiren: Dorukhan

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