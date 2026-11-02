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        Fenerbahçe'de Liverpool mesaisi!

        Fenerbahçe, 4 Kasım Çarşamba günü Liverpool ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02 Kasım 2026 - 17:00 Güncelleme:
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        Fenerbahçe'de Liverpool mesaisi!

        Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında 4 Kasım Çarşamba günü sahasında oynayacağı Liverpool maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

        Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Sorumlu Dirk Kuyt yönetiminde gerçekleştirilen idman; ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla da noktalandı.

        Sarı-lacivertliler, Liverpool maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

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        #fenerbahçe
        #Antrenman
        #şampiyonlar ligi
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