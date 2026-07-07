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        Haberler Spor Basketbol STBL EuroLeague Fenerbahçe'den, Horton-Tucker ve Chris Silva'ya yeni sözleşme!

        Fenerbahçe'den, Horton-Tucker ve Chris Silva'ya yeni sözleşme!

        Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nda ABD'li oyun kurucu Talen Horton-Tucker ve Gabonlu pivot Chris Silva'nın sözleşmeleri uzatıldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07 Temmuz 2026 - 22:53 Güncelleme:
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        F.Bahçe, Tucker ve Silva ile uzattı!

        Fenerbahçe, Talen Horton-Tucker ve Chris Silva ile yeni sözleşme imzaladı.

        ABD'li oyun kurucu Horton-Tucker'ın sözleşmesi 2026-2027 sezonunun sonuna kadar uzatıldı.

        Gabonlu pivot Chris Silva'yla ise 1+1 yıllık yeni sözleşme imzalandı.

        Horton-Tucker ve Chris Silva, sarı-lacivertlilerle geçen sezon Basketbol Süper Ligi, Cumhurbaşkanlığı Kupası ve Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşadı.

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