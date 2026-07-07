Fenerbahçe'den, Horton-Tucker ve Chris Silva'ya yeni sözleşme!
Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nda ABD'li oyun kurucu Talen Horton-Tucker ve Gabonlu pivot Chris Silva'nın sözleşmeleri uzatıldı.
Giriş: 07 Temmuz 2026 - 22:53 Güncelleme:
Fenerbahçe, Talen Horton-Tucker ve Chris Silva ile yeni sözleşme imzaladı.
ABD'li oyun kurucu Horton-Tucker'ın sözleşmesi 2026-2027 sezonunun sonuna kadar uzatıldı.
Gabonlu pivot Chris Silva'yla ise 1+1 yıllık yeni sözleşme imzalandı.
Horton-Tucker ve Chris Silva, sarı-lacivertlilerle geçen sezon Basketbol Süper Ligi, Cumhurbaşkanlığı Kupası ve Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşadı.
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