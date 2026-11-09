Fenerbahçe'den Totti açıklaması!

Fenerbahçe Kulübü, İtalyan futbol efsanesi Francesco Totti'nin sarı-lacivertlilerin futbol yapılanmasında görev alacağı yönünde ortaya atılan iddiaları yalanladı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bugün (9 Kasım 2026) Sözcü gazetesinde “Fenerbahçe’nin Futbol Aklı” başlığıyla yayımlanan ve diğer mecralarda da kaynak gösterilerek paylaşılan, Francesco Totti’nin kulübümüzün futbol yapılanmasında görev alacağı yönündeki haberin gerçeklerle hiçbir ilgisi bulunmamaktadır.

Gerçek dışı iddiaları araştırmadan ve teyit etmeden kamuoyuna sunan medya kuruluşlarını, gazetecilik ilkelerine uygun davranmaya ve sorumluluk bilinciyle hareket etmeye davet ediyoruz.

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Fenerbahçe Spor Kulübü"