Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında yarın karşı karşıya gelecek Kocaelispor ile Fenerbahçe, ligde 43. kez rakip olacak.

Ligde iki takımın karşı karşıya geldiği 42 maçta, sarı-lacivertlilerin üstünlüğü bulunuyor. Fenerbahçe rakibini 22 kez mağlup ederken 13 müsabaka beraberlikle sonuçlandı. Körfez ekibi, 7 kez kazanan taraf oldu.

Sarı-lacivertliler, söz konusu maçlarda rakip fileleri 76 kez havalandırırken, Kocaelispor 33 gol sevinci yaşadı.

KOCAELİ'DE FENERBAHÇE ÖNDE

Fenerbahçe, rakibiyle Kocaeli'de 21 lig maçında karşılaştı.

İki takımın Kocaeli'deki puan mücadelelerinde Fenerbahçe 9 galibiyet aldı. Ev sahibi takım 7 kez kazanırken 5 müsabaka berabere sonuçlandı.

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Fenerbahçe, söz konusu maçlarda rakip fileleri 32 kez havalandırdı, kalesinde 24 gol gördü.

İki ekibin geçen sezon Kocaeli'de oynadığı lig maçını Fenerbahçe 2-0 kazanmıştı.

FARKLI SKORLAR

Fenerbahçe ile Kocaelispor arasında oynanan müsabakalar, farklı skorlara da sahne oldu.

İki takım arasında oynanan lig maçlarında sarı-lacivertliler, rakibini tam 6 kez 4 farkla mağlup etmeyi başardı.

Fenerbahçe, 2000-2001'de hem içeride hem de dışarıda 4-0 galip gelirken 1995-1996 ve 1992-1993 sezonlarında da aynı skorla kazanmayı bildi.

Sarı-lacivertliler, 1994-1995 ve 1981-1982 sezonlarında da rakibini 5-1 mağlup etti.

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İki takım arasındaki en gollü maç ise 1981-1982 sezonunda Kocaeli'de oynandı. Fenerbahçe bu maçtan 4-3'lük skorla galip ayrıldı.