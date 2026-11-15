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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'nin Kocaelispor maçı hazırlıkları sürüyor

        Fenerbahçe'nin Kocaelispor maçı hazırlıkları sürüyor

        Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda oynayacağı Kocaelispor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15 Kasım 2026 - 15:13 Güncelleme:
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        Fenerbahçe'nin hazırlıkları devam etti

        Fenerbahçe, 21 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Kocaelispor ile oynayacağı Trendyol Süper Lig 12. hafta maçının hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı idmanla sürdürdü.

        Teknik Direktör Emre Belözoğlu yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde milli futbolculardan yoksun gerçekleştirilen antrenman; salonda core çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada ısınma, çabukluk ve pas çalışmalarıyla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

        Yarını izinli geçirecek sarı-lacivertliler, çalışmalarına salı günü yapacağı antrenmanla devam edecek.

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        #süper lig
        #fenerbahçe
        #Kocaelispor
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