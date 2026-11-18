Fenerbahçe'nin Kocaelispor maçı hazırlıkları sürüyor
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda oynayacağı Kocaelispor maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Giriş: 18 Kasım 2026 - 15:03 Güncelleme:
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de 21 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Kocaelispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Emre Belözoğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenman; salonda core çalışmalarıyla başladı.
Ardından sahada ısınma ve çabukluk hareketleriyle devam eden idmanda, 3 gruba ayrılan futbolcular 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Günün antrenmanı, taktiksel ve bireysel çalışmalarla da tamamlandı.
Sarı-lacivertliler, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
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