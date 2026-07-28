Fenerbahçe'nin muhtemel rakibi Sturm Graz
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında Gornik Zabrze'yi elemesi halinde Avusturya ekibi Sturm Graz'la eşleşecek.
Giriş: 29 Temmuz 2026 - 00:10 Güncelleme:
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında Gornik Zabrze'yle deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe, Polonya ekibini saf dışı bırakması halinde Avusturya ekibi Sturm Graz'la kozlarını paylaşacak.
İskoçya ekibi Hearts'i ilk maçta evinde 4-0 yenen Sturm Graz, rövanş karşılaşmasında da konuk olduğu Tynecastle Park'ta 2-0'lık skorla kazanarak 3. tura yükseldi.
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