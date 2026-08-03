Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Şampiyonlar Ligi Fenerbahçe Fenerbahçe, Sturm Graz maçının hazırlıklarını sürdürdü!

        Fenerbahçe, Sturm Graz maçının hazırlıklarını sürdürdü!

        Fenerbahçe, Avusturya temsilcisi Sturm Graz ile 5 Ağustos Çarşamba günü sahasında oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçının hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03 Ağustos 2026 - 22:59 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        F.Bahçe, Graz maçı hazırlıklarını sürdürdü!

        Fenerbahçe, Avusturya ekibi Sturm Graz ile 5 Ağustos Çarşamba günü sahasında yapacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçının hazırlıklarına devam etti.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen idman, koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı.

        Sarı-lacivertli ekibin antrenmanı, pas çalışmasının ardından taktiksel ve bireysel uygulamalarla noktalandı.

        Fenerbahçe, Sturm Graz maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Habertürk Gündem - 1 Ağustos 2026 (İstanbul'da Yönetim Değişir Mi?)

        İstanbul'da 3 ilçe belediyesi AK Parti'ye geçti. CHP ve Yeni Parti transfer furyasına ne söyleyecek? Kazanacak aday formülü tutmadı mı? Tuzla Belediye Başkanı neden geçti? Seçmen geçişleri nasıl karşılıyor? Saadet ve Yeniden Refah birleşiyor mu? Sağda ittifak neyi değiştirir? Habertürk Gündem'de Ke...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Türk mürettebatlı gemiye dron saldırısı
        Türk mürettebatlı gemiye dron saldırısı
        18 yaralı var! Minibüs tıra çarptı
        18 yaralı var! Minibüs tıra çarptı
        Büyükçekmece’de toprak kayması
        Büyükçekmece’de toprak kayması
        Trump: İran yönetimi ikiyüzlü
        Trump: İran yönetimi ikiyüzlü
        AK Parti'den muhalefete bilgilendirme
        AK Parti'den muhalefete bilgilendirme
        Benfica'dan, HT Spor'a Pavlidis açıklaması!
        Benfica'dan, HT Spor'a Pavlidis açıklaması!
        Google Earth’te yapay zeka krizi
        Google Earth’te yapay zeka krizi
        İstanbul'da iş insanı silahlı saldırıda öldürüldü!
        İstanbul'da iş insanı silahlı saldırıda öldürüldü!
        Galatasaray'dan Nathan Zeze için teklif!
        Galatasaray'dan Nathan Zeze için teklif!
        Karatepe ile bağlantısından tutuklanmıştı, ifadesi ortaya çıktı
        Karatepe ile bağlantısından tutuklanmıştı, ifadesi ortaya çıktı
        CENTCOM: İran'a baskı için yeni yollar arıyoruz
        CENTCOM: İran'a baskı için yeni yollar arıyoruz
        Bakan Gürlek, Uğur Mumcu'nun ailesiyle görüşecek
        Bakan Gürlek, Uğur Mumcu'nun ailesiyle görüşecek
        "Genç yaşta akciğer kanseri vakalarındaki artış endişe verici"
        "Genç yaşta akciğer kanseri vakalarındaki artış endişe verici"
        400 milyar dolarlık birleşme iddiası
        400 milyar dolarlık birleşme iddiası
        Gaziler için tarihi düzenleme
        Gaziler için tarihi düzenleme
        F.Bahçe'den Rashford atağı!
        F.Bahçe'den Rashford atağı!
        Usta oyuncuya veda
        Usta oyuncuya veda
        Avrupa'nın ticaret ve enerji rotaları karaya oturuyor
        Avrupa'nın ticaret ve enerji rotaları karaya oturuyor
        Üç farklı türde ağlıyoruz!
        Üç farklı türde ağlıyoruz!
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu