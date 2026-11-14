Fenerbahçe Tarfin, 2 maçını Almanya'da oynayacak!

Fenerbahçe Tarfin Erkek Basketbol Takımı, EuroLeague'de İsrail ekipleri Hapoel Tel Aviv ve Maccabi Tel Aviv ile olan iç saha maçlarını Almanya'da oynayacak.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre sarı-lacivertli ekip, ligin 17. haftasında 15 Aralık Salı günü TSİ 22.15'te Hapoel Tel Aviv ile 18. haftasında ise 17 Aralık Perşembe günü TSİ 22.00'de Maccabi Tel Aviv ile karşı karşıya gelecek.

Almanya'nın Münih şehrindeki BMW Park'ın ev sahipliği yapacağı maçlar taraftara açık olacak.

Kombine sahibi taraftarlar, 18 Kasım Çarşamba günü ile 22 Kasım Pazar günü arasında Passo tarafından gönderilecek rezervasyonu passo.com.tr profilinden kabul ederek, kağıt biletlerini maç günleri BMW Park'ta yer alan bilet gişesinden kimlik ibrazı ile temin edebilecek.

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