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        Haberler Spor Basketbol STBL Fenerbahçe Tarfin: 85 - Biotekno Körfez Basket: 84 | MAÇ SONUCU

        Fenerbahçe Tarfin: 85 - Biotekno Körfez Basket: 84 | MAÇ SONUCU

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında Fenerbahçe Tarfin, sahasında Biotekno Körfez Basket'i 85-84 mağlup etti. Fenerbahçe'nin Anadolu Efes'ten kadrosuna kattığı yıldız oyuncu Shane Larkin, Fenerbahçe'deki ilk resmi mücadelesine çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04 Ekim 2026 - 18:11 Güncelleme:
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        F.Bahçe Tarfin evinde hata yapmadı!

        Fenerbahçe Tarfin, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında konuk ettiği Biotekno Körfez Basket'i 85-84 yendi.

        FENERBAHÇE TARFİN'DEN TEK FARKLI GALİBİYET

        Sarı-lacivertli ekip, boyalı alanda Horton-Tucker ve dış atışlarda da Onuralp Bitim'in bulduğu isabetlerle rakibine üstünlük kurarak ilk çeyreği 25-18 önde tamamladı.

        Karşılaşmanın ikinci periyoduna hızlı başlayan ve dış atışlardan isabetler bulan Fenerbahçe Tarfin, Horton-Tucker'ın 13. dakikadaki üç sayılık basketiyle farkı 10'a çıkardı: 33-23.

        Sonrasında aldığı molayla toparlanan Biotekno Körfez Basket, Buie ve Davis'in sayılarıyla aradaki farkı azaltmaya çalıştı.

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        Konuk takım, ikinci çeyreğin bitmesine 34 saniye kala Buie'nin serbest atıştan bulduğu basketle 7-0'lık seri yakaladı: 45-44.

        Sonrasında devre arasına kadar başka sayı olmadı ve sarı-lacivertliler soyunma odasına 45-44 üstün gitti.

        Üçüncü çeyrekte her iki takımın da savunmada sertliği artırmasının ardından taraflar sık sık serbest atış çizgisine gitti. Bu periyotta hücumda kurduğu üstünlüğü devam ettiren Fenerbahçe Tarfin, çeyreğin bitmesine 45 saniye kala Clyburn'ün serbest atış çizgisinden bulduğu basketle farkı 13'e çıkardı: 68-55.

        Sarı-lacivertliler, son periyoda da 68-55 önde girdi.

        Son çeyrekte tempoyu artıran konuk ekip, özellikle Mitchell ile skor üreterek aradaki farkı azaltmaya çalıştı. Mücadelenin 37. dakikasında Mitchell'ın serbest atıştan bulduğu basketlerle 8-0'lık seri yakalayan Biotekno Körfez Basket, farkı da 2 sayıya kadar indirdi: 78-76.

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        Ev sahibi ekip ise sonrasında Horton-Tucker ve Juzang'ın sayılarıyla toparlanarak farkı yeniden açmaya çalıştı. Biotekno Körfez Basket, Davis'in maçın bitmesine 40 saniye kala bulduğu üç sayılık basketle farkı 1'e indirdi: 85-84.

        Sonrasında Fenerbahçe Tarfin, hücumda son 14 saniye kala Forrest'ın şutundan yararlanamadı. Maçın bitmesine son 11 saniye kala savunma ribaundunu alan Barna, turnikeden basket bulmaya çalışsa da bunda başarılı olamadı. Sarı-lacivertli ekip, müsabakayı 85-84 kazandı.

        Horton-Tucker, kaydettiği 22 sayıyla takımın galibiyetinde önemli rol oynadı.

        Karşılaşmayı 21 sayıyla tamamlayan Juzang ise 3 dış atış denemesinin 3'ünde de isabet buldu.

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        LARKIN, FENERBAHÇE FORMASIYLA İLK KEZ PARKEDE

        Shane Larkin, sarı-lacivertli formayla ilk kez resmi maçta görev aldı.

        2018-2026 yıllarında Anadolu Efes'te forma giydikten sonra sezon başında Fenerbahçe Tarfin'e transfer olan Larkin, takımdaki ilk resmi maçına Biotekno Körfez Basket karşısında çıktı.

        Larkin, bu karşılaşmayı 3 sayı ile bitirdi.

        Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

        Hakemler: Yener Yılmaz, Nazlı Çisil Güngör, Berk Kurtulmuş

        Fenerbahçe Tarfin: Forrest 7, Horton-Tucker 22, Juzang 21, Melli 7, Sertaç Şanlı 3, Shane Larkin 3, Onuralp Bitim 13, Clyburn 3, Silva 2, Sargiunas 4

        Biotekno Körfez Basket: Buie 14, Davis 14, Berk Can Akın 2, Mitchell 15, Reese 9, Mert Akay 2, Altan Çamoğlu, Cluff 8, Danusevicius 2, Barna 18

        1. Periyot: 25-18

        Devre: 45-44

        3. Periyot: 68-55

        4. Periyot: 85-84

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