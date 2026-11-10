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        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague'de Paris Basketbol'a konuk oluyor

        Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague'de Paris Basketbol'a konuk oluyor

        Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague'in 11. haftasında yarın Fransa ekibi Paris Basketbol'a konuk olacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10 Kasım 2026 - 11:32 Güncelleme:
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        F.Bahçe Tarfin, Fransa'da galibiyet peşinde!

        EuroLeague'in 11. haftasında Fenerbahçe Tarfin, yarın Fransız temsilcisi Paris Basketbol ile deplasmanda karşılaşacak.

        Paris'teki Accor Arena'nın ev sahipliğinde yapılacak maç, TSİ 22.45'te başlayacak.

        Avrupa erkek basketbolunun kulüp düzeyindeki en prestijli organizasyonunda bu sezon 10 maça çıkan sarı-lacivertliler, 7 galibiyet elde etti. Fenerbahçe, haftaya puan tablosunun 4. sırasında girdi.

        Son üç maçını kazanan Paris Basketbol ise 4 galibiyet aldı. Fransa ekibi, 20 takımlı ligde 14. sırada bulunuyor.

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