Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague'de Paris Basketbol'a konuk oluyor

Emre Belözoğlu'ndan Sergen Yalçın'a Milli Takım sitemi: "İrfan Can ve Kerem bunu hak ediyordu!"

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Çorum FK'yı mağlup eden Fenerbahçe'de teknik direktör Emre Belözoğlu, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Hafta içindeki tarihi Liverpool zaferinin ardından ligde sergilenen kazanma iştahı ve reaks... Daha Fazla Göster Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Çorum FK'yı mağlup eden Fenerbahçe'de teknik direktör Emre Belözoğlu, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Hafta içindeki tarihi Liverpool zaferinin ardından ligde sergilenen kazanma iştahı ve reaksiyondan ötürü oyuncularını kutlayan Belözoğlu; kaleci Ederson'un maçı tutan kritik kurtarışlarına dikkat çekti. A Milli Takım kadrosuna dahil edilmeyen İrfan Can Kahveci ve Kerem Aktürkoğlu hakkında Sergen Yalçın'ın tercihlerini değerlendiren genç teknik adam; milli ara hazırlık planını, Kocaelispor maçını ve ligde kalan 72 puana yönelik şampiyonluk inancını vurguladı. Daha Az Göster