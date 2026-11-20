Fenerbahçe Kulübü ile Mila Su arasında sponsorluk anlaşması gerçekleştirildi.

Anlaşmaya göre Mila Su, sarı-lacivertlilerin resmi su tedarikçisi oldu.

Chobani Stadı'nda gerçekleştirilen imza törenine, Fenerbahçeli yönetici Kemal Fatih Aslan ve Mila Su Yönetim Kurulu Başkan Vekili Eren Dişli katıldı.

Burada açıklamada bulunan Kemal Fatih Aslan, "Önemli bir işbirliğine imza atmak üzere bir araya geldik. Fenerbahçe, 119 yıllık tarihi, başarıları ve milyonlarca taraftarının desteğiyle spor kulübünün çok ötesinde bir yere sahiptir. Bizler bu büyük mirası geleceğe taşırken sportif başarıların yanı sıra marka değerimizi sürekli geliştirmeyi ve Fenerbahçe'yi her anlamda daha ileriye taşımayı hedefliyoruz. Bu anlaşmayla Mila Su 2026-2027 sezonunda tüm tesislerimizde su ile maden suyu ihtiyacımızı karşılayacak. Bizimle aynı vizyonu taşıyan Mila Su ile birlikteliğimizi son derece değerli buluyoruz." diye konuştu.

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Eren Dişli ise şunları kaydetti:

"Bu değerli işbirliğinde bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Ülkemizin değerlerine katkı sağlamayı önemli bir sorumluluk olarak görüyorum. Anlaşmanın benim için özel bir yanı da var. Camiamıza daha önce yönetici olarak hizmet verdim. Kulübümüzün bir kez daha yanında olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Fenerbahçe bir spor kulübünden çok daha fazlası bizler için. Bu büyük camianın bir parçası olmaktan, kulübümüz hedeflerine katkı sağlayabilmekten son derece mutluyuz."

Tören, imzaların ardından fotoğraf çekimiyle son buldu.