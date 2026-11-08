Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında konuk olduğu Çorum FK'yı 5-0 yenen Fenerbahçe'de iki gol atan İrfan Can Kahveci, maça damgasını vurdu. Sarı-lacivertli formayla çıktığı 200. maçında ceza sahası dışından iki şık gole imza atan milli futbolcu, karşılaşmanın ardından galibiyeti değerlendirdi.

Kahveci, "Memleketimde 200. maçıma çıktım, bir de gol attım. Çok mutluyum yani. Yeni hocamızla beraber inşallah seriler yakalarız. İnşallah böyle devam ederiz" ifadelerini kullandı.

"MİLLİ TAKIM'DAN DAVET GELMEYİNCE ÜZÜLDÜM"

Milli takım kadrosuna davet edilmemesi ve gol sevincinin ardından ortaya çıkan yorumlarla ilgili konuşan Kahveci, "Ya açıkçası formda olduğumu düşünüyorum, iyi olduğumu düşünüyorum. Tabii davet gelmeyince üzüldüm. Yani bu yalan değil. Ama sevinçte Sergen hocayla alakalı hiçbir şey yapmadım. Hiçbir alakası yok. Çünkü Sergen hoca sevdiğim, saygı duyduğum bir isim. Yani birebirde tanıdığım bir isim. Öyle bir şey yok yani sevinçle alakalı. Yanlış anlaşılmasın" diye konuştu.

Milli takıma başarı dileklerini de ileten deneyimli oyuncu, "Milli takım yeni hocamızla, Sergen hocamızla ilk maçlarına çıkacak. İnşallah başarılı olurlar. Milli bayrak, o forma çok başka bir şey. Her şeyin üstünde bir şey. İnşallah başarılar diliyorum hem hoca ekibine hem de futbolcu kardeşlerime" şeklinde konuştu.

200. maçını 2 golle taçlandıran İrfan Can'ı takım arkadaşları ve teknik heyet soyunma odasında böyle tebrik etti.

"BEN KENDİ İŞİME BAKIYORUM"

Teknik direktör değişikliklerinin performansına etkisiyle ilgili soruya cevap veren Kahveci, "Yok, aslında ben teknik direktör değişikliğiyle alakası olduğunu düşünmüyorum. Tabii ki de bazı hocalar sana daha çok güven verir, daha çok yükselebilirsin. Ama ben her hocayla birlikte ne istiyorlarsa onu yapmaya çalışıyorum. Ve bayağı uzun süredir de kendime çok dikkat ediyorum ve çalışıyorum. Yani bugünlerin geleceğini de biliyorum. Daha iyi günler de gelecek benim adıma. Çünkü hiçbir zaman vazgeçmeden çalışıyorum. İstediği kadar insanlar eleştirsin, yani başka şeyler söylesin. Ben kendi işime bakıyorum" dedi.

"GALİBİYETLER GELDİKÇE TAKIMIN HAVASI YÜKSELİR"

Takımdaki atmosferi de değerlendiren Kahveci, "Galibiyetler geldikçe takımın havası da daha çok yükselir. Bu normal bir şey. Her takımda böyledir. İnşallah galibiyetlerle devam ederiz ve sezon sonuna ulaşırız" ifadelerini kullandı.

"EMRE HOCA KENDİNİ ÇOK GELİŞTİRMİŞ BİR İNSAN"

Teknik Direktör Emre Belözoğlu hakkında da konuşan Kahveci, "Emre hoca kişilik olarak kendini çok geliştirmiş bir insan. Bunu konuşmasından, antrenmandaki taktiklerinden, her şeyden anlayabilirsiniz. Bugün de oynadığımız oyundan da gerçekten futbolu bilen insanlar anlayabilir. Burada eski hocalarımıza da saygısızlık etmek istemem. İsmail hocanın emekleri de yok sayılamaz. Onlara da buradan çok teşekkür ederim" diye konuştu.