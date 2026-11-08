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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Matteo Guendouzi: Emre hoca bize öz güven aşıladı

        Matteo Guendouzi: Emre hoca bize öz güven aşıladı

        Fenerbahçeli futbolcu Matteo Guendouzi, sarı-lacivertlilerin yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu'nun takıma öz güven aşıladığını söyledi. Fransız futbolcu, "Maça çıkmadan önce Emre hocamızla 2-3 antrenman gerçekleştirebildik ve aslında antrenmanlarda onun bizden istediği şeyleri gayet iyi anladığımızı düşünüyorum. Oynatmayı istediği oyunu bana göre iyi bir şekilde sahaya yansıtabildiğimizi düşünüyorum. Maçtan önce de bu süreç içerisinde bize fazlasıyla tavsiyelerde bulundu. Bize öz güven aşıladı." dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08 Kasım 2026 - 19:48 Güncelleme:
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        "Emre hoca bize öz güven aşıladı"

        Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Çorum FK'yı 5-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından sarı-lacivertli Fransız futbolcusu Matteo Guendouzi, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

        Takımın son iki karşılaşmadaki performansından memnun olduklarını belirten Guendouzi, "Bana göre iyi bir hafta geçirdiğimizi düşünüyorum. Bu hafta içerisinde 2 güzel netice aldık ve dolayısıyla almış olduğumuz neticelerden ötürü de gayet mutluyuz. Almış olduğumuz bu 2 güzel galibiyetle beraber aslında iyi de bir reaksiyon göstermiş olduk. Bu galibiyetleri önümüzdeki haftalar için bir moral olarak kullanıp, çalışmaya devam edeceğiz. Bu galibiyetlerin moraliyle çalışmamızı sürdüreceğiz. Çünkü milli aradan sonra da aynı performansı göstermemiz gerekiyor. Aslında bu oynamış olduğumuz maçlarda şunu görmüş olduk; biz gerçekten kaliteli bir ekibiz, kaliteli bir gruba sahibiz. Dolayısıyla milli aradan sonra daha da ilerleyebilmek adına, daha da gelişebilmek adına kendi kalitemizi ortaya koymak ve daha da çok çalışmak niyetindeyiz" dedi.

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        "EMRE HOCAMIZ BİZE ÖZ GÜVEN AŞILADI"

        Teknik Direktör Emre Belözoğlu yönetimindeki ilk maçı değerlendiren Fransız futbolcu, "Maça çıkmadan önce Emre hocamızla 2-3 antrenman gerçekleştirebildik ve aslında antrenmanlarda onun bizden istediği şeyleri gayet iyi anladığımızı düşünüyorum. Oynatmayı istediği oyunu bana göre iyi bir şekilde sahaya yansıtabildiğimizi düşünüyorum. Nasıl atak yapmamız gerekiyor, nasıl defans yapmamız gerekiyor, dolayısıyla bu konuları bana göre iyi bir şekilde anladık. Maçtan önce de bu süreç içerisinde bize fazlasıyla tavsiyelerde bulundu. Bize öz güven aşıladı. Bunu da söylemem gerekiyor" ifadelerini kullandı.

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        "NASIL OYNAMAMIZ GEREKTİĞİNİ ÇOK İYİ BİLİYOR"

        Emre Belözoğlu'nun futbolculuk döneminde çok iyi bir oyuncu olduğunu söyleyen Matteo Guendouzi, "Nelerin gelişmesi gerekiyor, bunu gayet iyi biliyor. Zaten bireysel olarak da neleri geliştirmemiz gerekiyor, bunlara yöneleceğimizi düşünüyorum. Şimdi milli ara olacak. Bu arada iyi bir şekilde çalışacağız, sıkı bir şekilde çalışacağız. Şu kesin bir şey ki bana göre nasıl oynamamız gerektiğini, nasıl bir oyun planı ortaya koymamız gerektiğini Emre hocamız çok iyi biliyor. Yapacağımız antrenmanlarla beraber bu milli arada da başarılı neticeler almayı sürdürmek istiyoruz" diye konuştu.

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        #fenerbahçe
        #emre belözoğlu
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