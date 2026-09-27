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        Haberler Spor Diğer Ferhat Arıcan, Dünya Challenge Kupası'nda altın madalya kazandı

        Ferhat Arıcan, Dünya Challenge Kupası'nda altın madalya kazandı

        Milli cimnastikçi Ferhat Arıcan, Fransa'da düzenlenen Dünya Challenge Kupası'nda altın madalya elde etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27 Eylül 2026 - 23:16 Güncelleme:
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        Ferhat Arıcan'dan altın madalya!

        Fransa'da düzenlenen Dünya Challenge Kupası'nda mücadele eden milli cimnastikçi Ferhat Arıcan, altın madalyaya uzandı.

        Türkiye Cimnastik Federasyonunun açıklamasına göre başkent Paris'teki organizasyonda mücadele eden Ferhat Arıcan, paralel bar aletinde 1. olarak finale kaldı.

        Milli sporcu, finalde elde ettiği 14.633 puanla altın madalya kazandı.

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        #Ferhat Arıcan
        #cimnastik
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