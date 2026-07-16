2026 FIFA Dünya Kupası'nda gözler artık final mücadelesine çevrildi. İspanya ile Arjantin, dünyanın en büyük futbol organizasyonunda kupayı kazanabilmek için karşı karşıya gelecek. Futbolseverler, final maçının tarihi, başlama saati ve canlı yayın bilgilerini yoğun şekilde araştırıyor. ABD'nin New Jersey eyaletindeki New York New Jersey Stadyumu'nda oynanacak dev mücadele milyonlarca kişi tarafından takip edilecek. Peki, İspanya - Arjantin Dünya Kupası finali ne zaman ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte dev finale ilişkin merak edilenler…