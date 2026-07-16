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        Haberler Spor Futbol Finalin adı belli oldu! 2026 Dünya Kupası finali ne zaman? İspanya - Arjantin maçı saat kaçta?

        Finalin adı belli oldu! 2026 Dünya Kupası finali ne zaman? İspanya - Arjantin maçı saat kaçta?

        2026 FIFA Dünya Kupası'nda final heyecanı için geri sayım başladı. Yarı finalde Fransa'yı mağlup ederek adını finale yazdıran İspanya'nın rakibi Arjantin oldu. Futbolseverler, İspanya - Arjantin maçının tarihi, saati ve canlı yayın bilgilerini araştırmaya başladı. ABD'de düzenlenen organizasyonun şampiyonu, dünyanın en prestijli futbol kupasını müzesine götürecek. Peki, İspanya - Arjantin Dünya Kupası finali ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte 2026 FIFA Dünya Kupası İspanya - Arjantin maçının oynanacağı tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16 Temmuz 2026 - 00:04 Güncelleme:
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        1

        2026 FIFA Dünya Kupası'nda gözler artık final mücadelesine çevrildi. İspanya ile Arjantin, dünyanın en büyük futbol organizasyonunda kupayı kazanabilmek için karşı karşıya gelecek. Futbolseverler, final maçının tarihi, başlama saati ve canlı yayın bilgilerini yoğun şekilde araştırıyor. ABD'nin New Jersey eyaletindeki New York New Jersey Stadyumu'nda oynanacak dev mücadele milyonlarca kişi tarafından takip edilecek. Peki, İspanya - Arjantin Dünya Kupası finali ne zaman ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte dev finale ilişkin merak edilenler…

        2

        İSPANYA - ARJANTİN MAÇI NE ZAMAN?

        2026 FIFA Dünya Kupası finali, 19 Temmuz 2026 Pazar günü oynanacak. Dev mücadelede İspanya ile Arjantin, Dünya Kupası şampiyonluğu için sahaya çıkacak. İspanya, yarı finalde Fransa'yı 2-0 mağlup ederek finale yükselirken, Arjantin de yarı finalde İngiltere'yi eleyerek final biletini aldı.

        3

        İSPANYA - ARJANTİN MAÇI SAAT KAÇTA?

        Dünya Kupası finali, Türkiye saati ile 22.00'de başlayacak. Karşılaşma, ABD'nin New Jersey eyaletinde bulunan New York New Jersey Stadyumu (MetLife Stadium)'nda oynanacak.

        4

        İSPANYA - ARJANTİN MAÇI HANGİ KANALDA?

        2026 FIFA Dünya Kupası finali Türkiye'de TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanacak. Karşılaşma ayrıca TRT'nin dijital platformu tabii üzerinden de canlı olarak takip edilebilecek.

        5

        DÜNYA KUPASI FİNALİ NEREDE OYNANACAK?

        Dev final, turnuvanın en önemli karşılaşmalarından biri olarak New York New Jersey Stadyumu'nda futbolseverlerle buluşacak. Yaklaşık 82 bin 500 seyirci kapasitesine sahip stat, 2026 FIFA Dünya Kupası finaline ev sahipliği yapacak.

        6

        İSPANYA VE ARJANTİN KUPA İÇİN SAHAYA ÇIKIYOR

        Avrupa futbolunun güçlü temsilcisi İspanya ile son Dünya Kupası şampiyonu Arjantin, 2026 FIFA Dünya Kupası'nın zirvesinde kozlarını paylaşacak. Kazanan ekip, futbolun en prestijli kupasını müzesine götürerek 2026 Dünya Kupası'nın şampiyonu unvanını elde edecek.

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