"HOCAMIZIN İSTEDİĞİ ŞEYLER TAKIMA UYUYOR"

Hoca kime görev veriyorsa herkes hazır. Herkes aynı şeyin peşinde. Futbol olarak da hocamızın istediği şeyler takıma uyuyor. Taraftarlarımız zaten her koşulda destekliyor ama böyle devam ettiğimizde daha farklı bir atmosfer görüyoruz. Bu durumun rakipleri de daha da zorladığını düşünüyorum.