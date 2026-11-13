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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Orkun Kökçü: Çocukluk hayalimi yaşıyorum

        Orkun Kökçü: Çocukluk hayalimi yaşıyorum

        Beşiktaş'ın kaptanı Orkun Kökçü, UEFA'ya özel açıklamalarda bulundu. 25 yaşındaki oyuncu Beşiktaş'a özel duygular beslediğini ve bu formayı giymenin çocukluk hayali olduğunu dile getirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13 Kasım 2026 - 23:59 Güncelleme:
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        Beşiktaş'ın 25 yaşındaki kaptanı Orkun Kökçü, UEFA'ya özel çarpıcı açıklamalarda bulundu.

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        "ÇOCUKLUK HAYALİMİ YAŞIYORUM"

        Beşiktaş'ta oynamak, çocukken hayalini kurduğum bir şeydi; üstüne bir de kaptan olarak oynamak... Çocukluk hayalimi yaşıyorum diyebilirim ama burada da bitmiyor. Hedeflerimiz hala var, kendi hedeflerim de var. Hepsi de Beşiktaş'la ilgili. Mutlu olduğum, ait hissettiğim yerdeyim.

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        "BEŞİKTAŞ'A ÖZEL DUYGULAR BESLİYORUM"

        Beşiktaş'a çok özel duygular besliyorum. O yüzden de maçlarda zaman zaman sinir krizi geçirebiliyorum. Başka bir kulüpte olsam bu kadar tepki göstermem, bu kadar zoruma gitmez ama bana karşı yapılan bir haksızlıkmış gibi algılıyorum.

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        "HOCAMIZIN İSTEDİĞİ ŞEYLER TAKIMA UYUYOR"

        Hoca kime görev veriyorsa herkes hazır. Herkes aynı şeyin peşinde. Futbol olarak da hocamızın istediği şeyler takıma uyuyor. Taraftarlarımız zaten her koşulda destekliyor ama böyle devam ettiğimizde daha farklı bir atmosfer görüyoruz. Bu durumun rakipleri de daha da zorladığını düşünüyorum.

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        Bu sezon Beşiktaş'ta 16 maça çıkan Orkun Kökçü, 6 gol - 4 asistlik performans sergiledi ve 1.221 dakika sahada kaldı.

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        #beşiktaş
        #UEFA
        #orkun kökçü
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