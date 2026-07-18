Bu akşam kimin hangi takımın maçı var? 18 Temmuz maç programı: Dünya Kupası üçüncülük maçı saat kaçta?
Bu akşam kimin hangi takımın maçı var? Dünya Kupası'nda final heyecanı devam ederken bir yandan da gözler günün maç programına çevrildi. Dünya Kupası üçüncülüğü için bugün İngiltere ve Fransa karşı karşıya gelecekler. Öte yandan A Milli Erkek Voleybol takımımız da bu akşam Milletler Ligi'nde Slovenya ile karşı karşıya gelecek. Peki, bu akşam kimin hangi takımın maçı var? İşte 18 Temmuz maç programı...
Giriş: 18 Temmuz 2026 - 08:35 Güncelleme:
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Yarın oynanacak İspanya Arjantin Dünya Kupası finali maçı öncesinde heyecan dolu geri sayım devam ederken bu akşam üçüncülük için İngiltere ve fFransa karşı karşıya gelecekler. Ayrıca Millet Ligi'nde A Milli Erkek Voleybol takımımız da Slovenya ile karşılaşacak. Peki bu akşam kimin hangi takımın maçı var? İşte 18 Temmuz maç programı...
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BU AKŞAM KİMİN MAÇI VAR?
Fransa - İngiltere saat: 00.00
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Türkiye Slovenya Voleybol Maçı saat: 17.30