Bu akşam kimin hangi takımın maçı var? 18 Temmuz maç programı: Dünya Kupası üçüncülük maçı saat kaçta?

Yarın oynanacak İspanya Arjantin Dünya Kupası finali maçı öncesinde heyecan dolu geri sayım devam ederken bu akşam üçüncülük için İngiltere ve fFransa karşı karşıya gelecekler. Ayrıca Millet Ligi'nde A Milli Erkek Voleybol takımımız da Slovenya ile karşılaşacak. Peki bu akşam kimin hangi takımın maçı var? İşte 18 Temmuz maç programı...