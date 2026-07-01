DÜNYA KUPASI ELEME MAÇLARI || İngiltere-Demokratik Kongo maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
2026 Dünya Kupası heyecanı eleme turlarıyla tüm hızıyla sürüyor. Son 16'ya yükselmek için mücadele eden takımlar arasında sürpriz sonuçlar dikkat çekiyor. Paraguay'ın Almanya'yı, Fas'ın ise Hollanda'yı penaltı atışları sonucunda turnuva dışına itmesi, kupada dengeleri değiştiren gelişmeler arasında yer aldı. Günün en çok merak edilen karşılaşmalarından biri ise İngiltere ile Kongo arasında oynanacak mücadele oldu. Peki, İngiltere-Demokratik Kongo maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Ayrıntılar haberimizde.
2026 Dünya Kupası heyecanı eleme turlarıyla tüm hızıyla sürüyor. Son 16’ya yükselmek için mücadele eden takımlar arasında sürpriz sonuçlar dikkat çekiyor. Paraguay’ın Almanya’yı, Fas’ın ise Hollanda’yı penaltı atışları sonucunda turnuva dışına itmesi, kupada dengeleri değiştiren gelişmeler arasında yer aldı. Günün en çok merak edilen karşılaşmalarından biri ise İngiltere ile Kongo arasında oynanacak mücadele oldu. Peki, İngiltere-Demokratik Kongo maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Ayrıntılar haberimizde.
İNGİLTERE-DEMOKRATİK KONGO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
2026 FIFA Dünya Kupası’nda İngiltere ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti arasında oynanacak karşılaşma, 1 Temmuz Çarşamba günü Türkiye saatiyle 19.00’da futbolseverlerle buluşacak. Turnuvanın dikkat çeken mücadelelerinden biri olarak gösterilen bu önemli karşılaşma, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz şekilde yayınlanarak geniş bir izleyici kitlesine ulaşacak. Kritik eşleşmede iki takım da bir üst tura yükselmek için sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak.
MUHTEMEL 11'LER
2026 FIFA Dünya Kupası’nda oynanacak İngiltere - Demokratik Kongo Cumhuriyeti karşılaşmasının muhtemel ilk 11’leri şu şekilde:
İngiltere:
Pickford, Spence, Konsa, Guehi, O'Reilly, Anderson, Rice, Bellingham, Saka, Gordon, Kane
Demokratik Kongo Cumhuriyeti:
Mpasi-Nzau, Wan-Bissaka, Mbemba, Tuanzebe, Kapuadi, Masuaku, Moutoussammy, Mukau, Kayembe, Wissa, Bakambu