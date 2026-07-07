Filenin Sultanları 3. hafta maçları ne zaman? Türkiye - Polonya maçı saat kaçta, hangi kanalda?
2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde mücadele eden Filenin Sultanları, grup etabının son haftasında kritik karşılaşmalara çıkmaya hazırlanıyor. Japonya etabında oynanacak üçüncü hafta maçları, millilerin final etabındaki sıralamasını belirleyecek. Filenin Sultanları, üçüncü hafta ilk maçında güçlü rakibi Polonya ile karşı karşıya gelecek. Voleybolseverler ise maç takvimi, yayın saati ve canlı yayın bilgilerini araştırmayı sürdürüyor. Peki, Filenin Sultanları 3. hafta maçları ne zaman, Türkiye - Polonya maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte 2026 Voleybol Milletler Ligi Filenin Sultanları 3. hafta maç programı ve Türkiye - Polonya karşılaşmasının detayları...
2026 Voleybol Milletler Ligi'nde ilk iki haftayı başarılı sonuçlarla tamamlayan A Milli Kadın Voleybol Takımı, gözünü Japonya'da düzenlenecek üçüncü hafta maçlarına çevirdi. Filenin Sultanları, final etabı öncesindeki son grup maçlarında Polonya, ABD, Japonya ve Tayland ile karşılaşacak. İlk sınav ise turnuvanın güçlü ekiplerinden Polonya karşısında verilecek. Maçın saati ve hangi kanalda yayınlanacağı voleybolseverlerin gündemindeki yerini koruyor. Peki, Türkiye - Polonya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte Filenin Sultanları'nın 3. hafta maç programı ve tüm ayrıntılar...
FİLENİN SULTANLARI 3. HAFTA MAÇLARI NE ZAMAN?
Filenin Sultanları, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin üçüncü haftasında Japonya etabında dört kritik maça çıkacak.
Millilerin maç programı şu şekilde:
8 Temmuz 2026 Çarşamba: Türkiye - Polonya | 06.00
10 Temmuz 2026 Cuma: ABD - Türkiye | 07.00
11 Temmuz 2026 Cumartesi: Japonya - Türkiye | 13.20
12 Temmuz 2026 Pazar: Tayland - Türkiye | 09.30
TÜRKİYE - POLONYA MAÇI NE ZAMAN?
Filenin Sultanları, üçüncü hafta ilk maçında 8 Temmuz 2026 Çarşamba günü Polonya ile karşı karşıya gelecek.
TÜRKİYE - POLONYA MAÇI SAAT KAÇTA?
Türkiye ile Polonya arasındaki mücadele Türkiye saati ile 06.00'da başlayacak.
TÜRKİYE - POLONYA MAÇI HANGİ KANALDA?
Türkiye - Polonya karşılaşması TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. Mücadele ayrıca TRT'nin dijital platformlarından da takip edilebilecek.
FİLENİN SULTANLARI'NIN 3. HAFTA RAKİPLERİ
Japonya etabında Filenin Sultanları sırasıyla şu rakiplerle karşılaşacak:
Polonya
ABD
Japonya
Tayland
Milliler, bu karşılaşmalarda alacağı sonuçlarla Voleybol Milletler Ligi finalleri öncesindeki sıralamasını belirleyecek.