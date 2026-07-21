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        Haberler Spor Futbol Transfer Süper Lig Galatasaray Galatasaray'dan dev 10 numara planı: Bruno olmazsa Diaz!

        Galatasaray'dan dev 10 numara planı: Bruno olmazsa Diaz!

        Galatasaray, 10 numara transferi için çalışmalarını hızlandırdı. Sarı-kırmızılıların önceliği Bruno Fernandes olurken, alternatif olarak Brahim Diaz gündemde yer alıyor. Galatasaray, Manchester United'ın bonservis beklentisini düşürmeye çalışırken, Brahim Diaz'ı ise Şampiyonlar Ligi hedefi ve iddialı proje ile ikna etmeyi amaçlıyor.

        Giriş: 21 Temmuz 2026 - 11:36 Güncelleme:
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        Galatasaray'da 10 numara transferi için gözler Bruno Fernandes ve Brahim Diaz'a döndü.

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        10 numara takviyesi yapmak için temaslarda bulunan Galatasaray'ın önceliği Bruno Fernandes, ikinci sırada ise Brahim Diaz var.

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        Geçen sezon devre arasında da gündeme gelen Bruno Fernandes için istekli olan sarı-kırmızılılar, Manchester United'ın bonservis bedelini düşürmek istiyor.

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        10 numara bölgesine tartışılmayacak bir takviye yapmayı planlayan Galatasaray'da başkan Dursun Aydın Özbek kesenin ağzını açacak.

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        Sarı-kırmızılılar 50 milyon pound istenen Portekizli yıldız için ihtimal bulunduğu sürece masada olacak.

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        Galatasaray'ın bu bölge için alternatif ismi ise Real Madrid'in Faslı yıldızı Brahim Diaz.

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        İspanyol deviyle olan sözleşmesi 2027'de sona erecek 26 yaşındaki yıldız şu aşamada Türkiye'de oynamaya sıcak bakmıyor.

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        Galatasaray Şampiyonlar Ligi kozu ve iddialı bir kadro kurma hedefiyle Brahim Diaz'ı ikna etmenin yollarını arıyor.

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        Daha önce gündeme gelen Julio Enciso ise yıldızlarla sonuç alınamaması durumunda listede bulunuyor.

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