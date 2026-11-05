DAILY MAIL: FENERBAHÇE TARİHİ BİR GALİBİYET ELDE ETTİ, LİVERPOOL İÇİN SON 13 AYDA İSTANBUL’DAKİ 3’ÜNCÜ YENİLGİ

İngiliz gazetesi Daily Mail ise Liverpool’un son 13 ayda İstanbul’da oynadığı 3 maçı da kaybettiğine dikkat çekti. 2005 yılında İstanbul’da Şampiyonlar Ligi’nin kazanan Liverpool, geçtiğimiz sezon Galatasaray’a 2 kez mağlup olmuştu. Fenerbahçe’ye iki kez öne geçmesine rağmen mağlup olmasına dikkat çekilirken, “Sağanak yağmur altında oynanan maçta, altı dakika içinde atılan iki golle Fenerbahçe 3-2 öne geçti. Bu durum geçici teknik direktör ve efsanevi Liverpool oyuncusu Dirk Kuyt'ı çok sevindirdi. Ev sahibi ekip bu skoru koruyarak tarihi bir galibiyet elde etti. Bu sonuç aynı zamanda İstanbul'da son 13 ayda alınan üçüncü yenilgi oldu ve Liverpool'un 2005 Şampiyonlar Ligi finalindeki zaferinden bu yana Türkiye’deki kötü gidişatını uzattı” denildi.